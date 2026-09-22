В ночь на 22 сентября Самарскую область массово атаковали вражеские БПЛА

В ночь на вторник, 22 сентября, на Самарскую область в течение нескольких часов продолжалась очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Очевидцы сообщали о взрывах и отдаленном гуле в разных частях города.

"Главное сейчас — соблюдать меры безопасности. Перейдите в защищенное место, не стойте рядом с окнами. Не публикуйте фото и видео, где видно работу ПВО, пролетов беспилотников. Телефон оперативных служб: 112", — предупредил во время атаки глава региона.

Беспилотная опасность продолжалась с 1:38. В 7:08 был дан отбой.