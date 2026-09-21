Группировка Изумрудова должна выплатить государству 250 млн рублей

Служители Фемиды в Самаре вынесли решение по "сигаретному делу". Проходил по нему один из предполагаемых лидеров "Законовской ОПГ".

Самарский областной суд вынес решение по материалу в порядке исполнения приговора Владимиру Изумрудову, а также осужденным с ним лицам по фамилиям Свирина, Инжеватов, Аветисян в порядке статьи 104.1 УК РФ (конфискация имущества).

Как рассказал журналисту Волга Ньюс один из участников процесса, изначально группе осужденных был вменен доход, предположительно нажитый преступным путем, в размере более 250 млн рублей. Но часть имущества обвиняемых арестовали в период суда в первой инстанции. Не хватало еще порядка 238 млн рублей. Предполагается, что сейчас эту сумму могут взыскать с осужденных. На днях облсуд утвердил решение, рассматривая жалобу.

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где велось расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло производителям табака ущерб более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вины не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества.

По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой курировали финансовую деятельность организации. Члены второй подгруппы занимались производством сигарет, а третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом продукции на территории России.

Ранее Изумрудова-старшего считали возможным лидером группировки "Законовские". ОПГ "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свою деятельность со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Впоследствии группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова.

В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах.

Изумрудову-старшему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1 УК РФ). Суд Кировского района Самары приговорил подсудимых к срокам от четырех до более чем 12 лет лишения свободы. 12 лет и один месяц колонии строгого режима получил Владимир Изумрудов. Позже приговор несколько изменили, Изумрудову смягчили наказание до 12 лет и 15 дней лишения свободы.