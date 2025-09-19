Кассационный суд пересмотрел приговор предполагаемому лидеру группировки "Законовские" Изумрудову

В пятницу, 19 сентября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы прокурора и адвокатов на приговор Владимиру Изумрудову и его подельникам. "Изумруда" считали одним из последних лидеров известной группировки "Законовские".

Кассационные жалобы на прошлое решение суда подавали 11 адвокатов и прокурор. Всего же в процессе, по информации сайта кассационного суда, участвовали 21 защитник, три прокурора и один представитель потерпевшего. Как рассказал журналисту Волга Ньюс один из участников процесса, частично была удовлетворена жалоба прокурора. Дело направили на новое рассмотрение, но только в части вопроса о конфискации имущества осужденных.

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где велось расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло производителям табака ущерб более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вины не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой курировали финансовую деятельность организации. Члены второй подгруппы занимались производством сигарет. А третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом "продукции" на территории России.

Ранее Изумрудова-старшего считали возможным лидером группировки "Законовские". ОПГ "Законовские" появилось в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свою деятельность со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Впоследствии группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах.

Изумрудову-старшему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1). Суд Кировского района Самары приговорил подсудимых к срокам от четырех до более чем 12 лет лишения свободы. 12 лет и один месяц колонии строгого режима получил Владимир Изумрудов. Его сына (имеющего гражданство в Германии) приговорили к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима. Еще одна активная участница группы, Свирина, получила семь с половиной лет лишения свободы.

Позже облсуд отменил решение в части осуждения Владимира Изумрудова и Свириной по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). В итоге Изумрудову смягчили наказание до 12 лет и 15 дней лишения свободы, Свириной — до семи лет и пяти месяцев лишения свободы.