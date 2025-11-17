В Самаре осудили экс-главу и ведущего инженера ГКУ "УКС" из-за строительства манежа

В столице Самарской области суд вынес приговор теперь уже бывшему руководителю регионального ГКУ "Управление капитального строительства" Евгению Тихонову и ведущему инженеру этого же казеного учреждения Оксане Сидоренко-Печниковой. Они попали в поле зрения силовиков из-за нарушений при реализации нацпроекта.

Напомним, в центре уголовного дела оказалось строительство футбольного манежа около стадиона "Самара Арена". По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 г. чиновники подписали акты приемки работ, хотя работы было выполнено не все. Контролирующие органы в свою очередь выявили нарушения, допущенные при строительстве. Уточнялось, что строительно-монтажные работы по огнезащитному покрытию на объекте были выполнены не в полном объеме и с дефектами. Но генподрядчик "Волжский град" выплатил субподрядчику — ООО "Стрежень" — 72 млн рублей. Генеральный директор АО СК "Волжский град" Сергей Натальчук в беседе с Волга Ньюс сказал, что вопросы к качеству огнезащиты возникли в декабре 2023 г. при сдаче объекта испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ), как раз в то время был арестован начальник областного управления МЧС Олег Бойко.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, Тихонова и Сидоренко-Печникову признали виновными и оштрафовали на 50 тыс. руб. каждого. Но сами осужденные с обвинительным приговором не согласны и обжалуют его. Дата рассмотрения в апелляционной инстанции пока не назначена.