В Самарской области ожидаются сильный ветер и гололедица

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

18 ноября местами в регионе ожидается усиление южного ветра порывы 15-20 м/с, ночью и утром гололед до 5 мм, на дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.