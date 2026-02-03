16+
Экономика и бизнес

Верфи Самарской области примут участие в национальной премии "Лодка Года 2025"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Потенциал региона в сфере маломерного судостроения местные производители представят на первой национальной премии "Лодка Года 2025", которую проводит Российский союз туриндустрии.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Премия призвана выявить лучшие отечественные суда, которые станут основой для обновления туристического парка страны и инфраструктуры на воде. В ней примут участие ведущие производители региона. В список номинантов, представляющих регион, вошли такие известные бренды, как VBoats (Волжанка), Victory Boats, Swift Chaser, ARGO, RealCraft и многие другие.

"Участие в отраслевых премиях — это инструмент для продвижения продукции, площадка для презентации разработок, поиска новых партнеров и клиентов. Мы высоко ценим и возможность обмена опытом с другими участниками рынка. Это позволяет нам "сверять часы", перенимать лучшие практики, а в конечном итоге способствует развитию не только нашей компании, но и всего регионального кластера маломерного судостроения", — отметил управляющий верфи Swift Chaser Андрей Мишин.

Самарская область вновь подтверждает статус одного из главных центров маломерного судостроения страны. В регионе успешно работают представители отрасли, губерния является одним из лидеров по количеству зарегистрированных маломерных судов. Как отмечают представители судостроительной отрасли, губерния лидирует и по количеству участников специализированных выставок — более половины экспонентов являются самарскими судостроителями.

Как отмечают организаторы премии "Лодка Года 2025", Самарская область традиционно сильна в сегменте алюминиевых лодок. Это суда, идеально адаптированные под волжскую волну. Сегодня регион активно заходит в премиальный сегмент, в строительство плавучих домов (хаусботов), конкурируя с лучшими мировыми аналогами. Финал премии и награждение победителей состоятся в Москве в рамках выставки Moscow Boat Show. Ведущие производители региона вступили в борьбу за главную национальную награду в индустрии катеров и яхт — премию "Лодка Года 2025".

"В Самарской области создано активное и инициативное бизнес-сообщество, которое инвестирует в регион, развивает свои предприятия. Наши производители участвуют в крупных событиях, презентуют свой потенциал и заявляют о своем продукте на самых разных площадках. Мы со своей стороны продолжим системно улучшать инвестклимат региона и внедрять новые инструменты поддержки, чтобы преумножать эту предпринимательскую активность", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

