Верфи Самарской области примут участие в национальной премии "Лодка Года 2025"

Потенциал региона в сфере маломерного судостроения местные производители представят на первой национальной премии "Лодка Года 2025", которую проводит Российский союз туриндустрии.

Премия призвана выявить лучшие отечественные суда, которые станут основой для обновления туристического парка страны и инфраструктуры на воде. В ней примут участие ведущие производители региона. В список номинантов, представляющих регион, вошли такие известные бренды, как VBoats (Волжанка), Victory Boats, Swift Chaser, ARGO, RealCraft и многие другие.

"Участие в отраслевых премиях — это инструмент для продвижения продукции, площадка для презентации разработок, поиска новых партнеров и клиентов. Мы высоко ценим и возможность обмена опытом с другими участниками рынка. Это позволяет нам "сверять часы", перенимать лучшие практики, а в конечном итоге способствует развитию не только нашей компании, но и всего регионального кластера маломерного судостроения", — отметил управляющий верфи Swift Chaser Андрей Мишин.

Самарская область вновь подтверждает статус одного из главных центров маломерного судостроения страны. В регионе успешно работают представители отрасли, губерния является одним из лидеров по количеству зарегистрированных маломерных судов. Как отмечают представители судостроительной отрасли, губерния лидирует и по количеству участников специализированных выставок — более половины экспонентов являются самарскими судостроителями.

Как отмечают организаторы премии "Лодка Года 2025", Самарская область традиционно сильна в сегменте алюминиевых лодок. Это суда, идеально адаптированные под волжскую волну. Сегодня регион активно заходит в премиальный сегмент, в строительство плавучих домов (хаусботов), конкурируя с лучшими мировыми аналогами. Финал премии и награждение победителей состоятся в Москве в рамках выставки Moscow Boat Show. Ведущие производители региона вступили в борьбу за главную национальную награду в индустрии катеров и яхт — премию "Лодка Года 2025".

"В Самарской области создано активное и инициативное бизнес-сообщество, которое инвестирует в регион, развивает свои предприятия. Наши производители участвуют в крупных событиях, презентуют свой потенциал и заявляют о своем продукте на самых разных площадках. Мы со своей стороны продолжим системно улучшать инвестклимат региона и внедрять новые инструменты поддержки, чтобы преумножать эту предпринимательскую активность", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.