По итогам фестиваля "Территория моды" вышел третий выпуск специального журнала

По итогам IV маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области", прошедшего в октябре 2025 г. в ТЦ "Гудок", вышел в свет третий выпуск специального журнала-каталога участников.

Масштабное событие при прямой поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, правительства и министерства промышленности и торговли Самарской области объединило 125 дизайнеров и брендов, 121 производителя легкой промышленности, а 55 показов коллекций осень-зима 2025–2026 привлеки внимание более 27 тыс. посетителей. Главная тема — культурный код Самарской области: уникальное сочетание традиций, самобытности и современных трендов через моду, ремесла и инновационный дизайн.

Журнал — полноценная летопись триумфа фестиваля:

— эксклюзивные фото 730 образов с подиумов;

— выставка-продажа продукции самарских брендов (одежда, обувь, аксессуары);

— "Всероссийская ярмарка" народных промыслов;

— материалы экспертных сессий с участием федеральных спикеров;

— статьи известных стилистов, дизайнеров и лидеров отрасли;

— итоги премии "Самарский продукт" для ведущих региональных марок.

"Легкая промышленность и мода — ключевые точки роста, придающие Самарской области особый колорит и конкурентные преимущества. Фестиваль "Территория моды" стал визитной карточкой региона, а журнал — его официальной летописью. Перелистывая страницы, вы откроете новые имена, истории успеха и стратегические перспективы отрасли", — отметил в приветственном слове журнала врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Издание не просто фиксирует результаты, а работает на перспективу: укрепляет позиции самарских брендов на федеральном рынке, создает базу деловых контактов, популяризирует "Сделано в Самарской области" как знак качества.

Электронная версия доступна для чтения и скачивания на официальном сайте Фестиваля "Территория моды" и по прямой ссылке.