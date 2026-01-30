16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог и 11 мостов по нацпроекту Роснедра выставили на торги Северо-Иргизский нефтяной участок Сельхозтоваропроизводители Самарской области привлекли более 24 миллиардов рублей льготных кредитов в 2025 году В реестр субъектов креативных индустрий Самарской области вошли первые предприниматели Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре

Экономика и бизнес

По итогам фестиваля "Территория моды" вышел третий выпуск специального журнала

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам IV маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области", прошедшего в октябре 2025 г. в ТЦ "Гудок", вышел в свет третий выпуск специального журнала-каталога участников.

Масштабное событие при прямой поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, правительства и министерства промышленности и торговли Самарской области объединило 125 дизайнеров и брендов, 121 производителя легкой промышленности, а 55 показов коллекций осень-зима 2025–2026 привлеки внимание более 27 тыс. посетителей. Главная тема — культурный код Самарской области: уникальное сочетание традиций, самобытности и современных трендов через моду, ремесла и инновационный дизайн.

Журнал — полноценная летопись триумфа фестиваля:

— эксклюзивные фото 730 образов с подиумов;

— выставка-продажа продукции самарских брендов (одежда, обувь, аксессуары);

— "Всероссийская ярмарка" народных промыслов;

— материалы экспертных сессий с участием федеральных спикеров;

— статьи известных стилистов, дизайнеров и лидеров отрасли;

— итоги премии "Самарский продукт" для ведущих региональных марок.

"Легкая промышленность и мода — ключевые точки роста, придающие Самарской области особый колорит и конкурентные преимущества. Фестиваль "Территория моды" стал визитной карточкой региона, а журнал — его официальной летописью. Перелистывая страницы, вы откроете новые имена, истории успеха и стратегические перспективы отрасли", — отметил в приветственном слове журнала врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Издание не просто фиксирует результаты, а работает на перспективу: укрепляет позиции самарских брендов на федеральном рынке, создает базу деловых контактов, популяризирует "Сделано в Самарской области" как знак качества.

Электронная версия доступна для чтения и скачивания на официальном сайте Фестиваля "Территория моды" и по прямой ссылке

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1