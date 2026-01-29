16+
Экономика и бизнес

Обрабатывающие производства и легпром Самарской области смогут получить льготный лизинг

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Федеральный институт развития — Корпорация МСП — в 2026 году предоставит малым предприятиям 3,15 млрд рублей льготного лизингового финансирования. Получателями средств могут стать предприятия из обрабатывающей и легкой промышленности. Для российского оборудования ставка составит 6%, для зарубежного — 8%.

"В 2026 году мы сохранили ставки на лизинг на низком уровне, чтобы небольшие предприятия могли продолжать свое развитие и расширять линейки продукции, в том числе для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Предприятия Самарской области также активно смогут привлекать возможности льготного лизинга. В 2026 году малый бизнес региона сможет увеличить объемы модернизации за счет доступных ставок и целевой поддержки обрабатывающих отраслей.

"Льготный лизинг — это возможность для предприятий региона в сфере обработки и легкой промышленности обновить мощности без серьезной нагрузки на оборотные средства. Это позволит нашим предприятиям расти и повышать конкурентоспособность своей продукции", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Напомним, программа льготного лизинга реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Оператор программы — МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП. Получить лизинговое финансирование можно, подав заявку через цифровую платформу МСП.РФ.

