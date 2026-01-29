В Самарской области ищут инвестора для создания яхтенной марины

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области ищет инвестора, который создаст яхтенную марину в Тольятти.

На презентации, опубликованной на сайте агентства, указано, что яхт-клуб и марина могут появиться на базе существующей прибрежной инфраструктуры, на 2 очереди набережной.

В инвестиционное предложение помимо референсов будущей марины вошли также аналитические данные. В частности, отмечается рост туристов на 7,8% (сравниваются 2023 и 2024 годы), внутренний спрос на активный образ жизни в Тольяттинской агломерации, презентация Тольятти в качестве яхтенного центра Поволжья, транспортная доступность локации, водные виды спорта в Тольятти, туристический потенциал города и т. п.