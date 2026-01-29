В Самарской области ищут инвестора для создания яхтенной марины

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области ищет инвестора, который создаст яхтенную марину в Тольятти.
На презентации, опубликованной на сайте агентства, указано, что яхт-клуб и марина могут появиться на базе существующей прибрежной инфраструктуры, на 2 очереди набережной.
В инвестиционное предложение помимо референсов будущей марины вошли также аналитические данные. В частности, отмечается рост туристов на 7,8% (сравниваются 2023 и 2024 годы), внутренний спрос на активный образ жизни в Тольяттинской агломерации, презентация Тольятти в качестве яхтенного центра Поволжья, транспортная доступность локации, водные виды спорта в Тольятти, туристический потенциал города и т. п.
Последние комментарии
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...