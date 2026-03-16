Жителей Самарской области приглашают стать участниками нового сезона конкурса "Родная игрушка" "Обход Тольятти" ждут гарантийный ремонт и новые меры защиты от снега Автозимник "Шелехметь — Белые домики" завершает работу В Самаре временно ограничат движение транспорта по ул. Садовой В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта

"Обход Тольятти" ждут гарантийный ремонт и новые меры защиты от снега

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Автомобильную дорогу "Обход Тольятти" ждут гарантийный ремонт и новые меры снегозащиты. К такому решению пришли в ходе выездного совещания на трассе с участием министра транспорта Самарской области Артура Абдрашитова, представителей компании-концессионера и организации, отвечающей за эксплуатацию объекта — ООО "Автобан Эксплуатация".

Минувшей зимой автомобилисты сообщали о проблемах с состоянием автомобильной дороги "Обход Тольятти". Основные замечания касались образования снежных переметов, осложнявших проезд.

В целях предотвращения образования снежных заносов в будущем сезоне будет усилена снегозащита. Планируется установка защитных сеток, препятствующих переносу снега на проезжую часть и выходу диких животных на трассу.

Будет выполнена диагностика состояния дорожного полотна. По итогам оценки начнется претензионная работа для проведения гарантийного ремонта выявленных дефектов.

Также будет проработан вопрос высадки лесополос вдоль дороги.

В рамках визита министр также посетил производственную базу эксплуатирующей организации, где ознакомился с парком специализированной техники, задействованной в содержании дороги.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

