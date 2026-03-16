"Обход Тольятти" ждут гарантийный ремонт и новые меры защиты от снега

Автомобильную дорогу "Обход Тольятти" ждут гарантийный ремонт и новые меры снегозащиты. К такому решению пришли в ходе выездного совещания на трассе с участием министра транспорта Самарской области Артура Абдрашитова, представителей компании-концессионера и организации, отвечающей за эксплуатацию объекта — ООО "Автобан Эксплуатация".
Минувшей зимой автомобилисты сообщали о проблемах с состоянием автомобильной дороги "Обход Тольятти". Основные замечания касались образования снежных переметов, осложнявших проезд.
В целях предотвращения образования снежных заносов в будущем сезоне будет усилена снегозащита. Планируется установка защитных сеток, препятствующих переносу снега на проезжую часть и выходу диких животных на трассу.
Будет выполнена диагностика состояния дорожного полотна. По итогам оценки начнется претензионная работа для проведения гарантийного ремонта выявленных дефектов.
Также будет проработан вопрос высадки лесополос вдоль дороги.
В рамках визита министр также посетил производственную базу эксплуатирующей организации, где ознакомился с парком специализированной техники, задействованной в содержании дороги.
