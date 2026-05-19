Самарские спортсмены и шоумены начали подготовку к церемонии открытия Международного турнира "Новая высота"

В начале июня Самара примет традиционный международный турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" памяти заслуженного строителя РФ Игоря Найвальта. Соревнования — проходят под эгидой проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия"

В спорткомплексе "Металлург" во всю идут тренировки: боевые поединки сочетаются со сложными акробатическими элементами. По замыслу организаторов, церемония открытия объединит спорт, музыку, танец, хоровое пение, пластику и цифровые технологии. Как это будет — мы узнаем только 6 июня на открытии турнира.

Тем временем самарские спортсмены и танцоры уже начали подготовительные тренировки не только к самим соревнованиям, но и к торжественной церемонии открытия, на которой будут выступать. Многие ребята-борцы ждут встречи с прославленным Александром Карелиным, кто-то уже записывается на мастер класс легендарного тренера сборной России по борьбе Николая Монова.

Николай Маркелов занимается борьбой с 6 лет. Тренируется ежедневно — по 2 часа. Был и серебряным призером Первенства области, и в тройке лидеров на региональных и всероссийских соревнованиях. Участвовать в "Новой высоте" будет впервые, но с турниром хорошо знаком. "За "Новой высотой" я наблюдаю уже с первого турнира — с 2019 года. "Новая высота" мне нравится то, что можно набраться опыта, посмотреть на борьбу других стран", — говорит Николай.

"Новая высота" — турнир для Самары уже традиционный, проводится несколько лет подряд. В программу соревнований этого года входит кубок с командными эстафетами "Выбор сильных" — одноименный с федеральным партийным проектом "Единой России".

"Мы хотим, чтобы наши спортсмены из всех видов спорта — дзюдо, самбо, спортивная борьба посостязались между собой, но уже не в привычной для них борцовской манере — будут эстафеты. А вообще, жителей приглашаю 5-6 числа посмотреть, поболеть, в первую очередь, за нашу сборную, а 6-го числа в 15.00 мы как раз будем иметь возможность посмотреть на эту увлекательную эстафету", — рассказала координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

5 и 6 июня во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого соберутся лучшие борцы из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России выяснить, кто сильнее. Представители нашей страны также поборются за право войти в состав сборной и представить РФ на мировом первенстве."Новая высота" дает возможность побороться не только за медали на этих соревнованиях, но и за место в сборной России, а значит, и за участие в Первенстве мира. А для каждого спортсмена это действительно — новая высота.

