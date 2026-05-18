Полина Данюк стала призером молодежного чемпионата мира по скайраннингу

В Хорватии прошел молодежный чемпионат мира по альпинизму. Спортсменка из Самарской области Полина Данюк заняла третье место в дисциплине "скай" (20.5 км, набор высоты +1450) и стала четвертой на вертикальном километре (4.5 км, набор высоты +980).

По сумме двух гонок Полина стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира.