Полина Данюк стала призером молодежного чемпионата мира по скайраннингу

В Хорватии прошел молодежный чемпионат мира по альпинизму. Спортсменка из Самарской области Полина Данюк заняла третье место в дисциплине "скай" (20.5 км, набор высоты +1450) и стала четвертой на вертикальном километре (4.5 км, набор высоты +980).
По сумме двух гонок Полина стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира.
Последние комментарии
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))