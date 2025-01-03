Экстремальный забег "Царь горы" пройдет в Волжском 12 января

В воскресенье, 12 января, в п. Волжский на Царевом кургане пройдет экстремальный забег "Царь горы".
Зимний трейл - это гонка на выбывание 4,8 км, а также костюмированный забег и детские старты, северная ходьба. Возможно онлайн участие за медаль.
Соревнование пройдет по адресу: Пионерская, 6А.
Зарегистрировать можно по ссылке.
Последние комментарии
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))