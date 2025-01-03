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Экстремальный спорт Спорт

Экстремальный забег "Царь горы" пройдет в Волжском 12 января

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 января, в п. Волжский на Царевом кургане пройдет экстремальный забег "Царь горы".

Зимний трейл - это гонка на выбывание 4,8 км, а также костюмированный забег и детские старты, северная ходьба. Возможно онлайн участие за медаль. 

Соревнование пройдет по адресу: Пионерская, 6А.

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