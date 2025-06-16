Спортсменка из Самарской области Елена Петрова стала победителем этапа Кубка России по альпинизму.

В республике Алтай в альплагере Актру состоялись гонки в рамках Кубка России по альпинизму.

Елена Петрова стала победительницей этапа Кубка России в дисциплине "гонка" и серебряным призером этапа в гонке "вертикальный километр".