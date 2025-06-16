Спортсменка из Самарской области Елена Петрова стала победителем этапа Кубка России по альпинизму.
В республике Алтай в альплагере Актру состоялись гонки в рамках Кубка России по альпинизму.
Елена Петрова стала победительницей этапа Кубка России в дисциплине "гонка" и серебряным призером этапа в гонке "вертикальный километр".
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))