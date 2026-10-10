Спортсменки Самарской области завоевали три золота Чемпионата и Первенства мира по роллер-спорту

Спортсменки Самарской области успешно выступили на Чемпионате и Первенстве мира по роллер-спорту в Парагвае. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Софья Анисимова завоевала два золота Первенства мира в дисциплинах "фристайл‑слалом" и "фристайл‑слалом‑трюк". Тренер — Сергей Козлов.

Вероника Жерельникова — золото Первенства мира и новый рекорд мира — 142 см в дисциплине "фристайл‑слалом — прыжок в высоту". Тренер — Роман Акберов.

Анна Кукушкина — золото Чемпионата мира в дисциплине "слайды". Тренер — Анастасия Кукушкина.

Екатерина Кукушкина — 10‑е место и личный рекорд в дисциплине "фристайл‑слалом — скоростной". Тренер — Анастасия Кукушкина.

"Поздравляю наших чемпионок, наставников и всех, кто вкладывал силы в эти победы!", - написал губернатор в своем канале в MAX.