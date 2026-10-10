16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спортсменки Самарской области завоевали три золота Чемпионата и Первенства мира по роллер-спорту Гранд-финал открытого чемпионата Поволжья по дрифту прошел на площадке ТК "Амбар" Гонщик Михаил Симонов из Сызрани выиграл международную гонку TCR в Италии Самарский спортсмен стал призером чемпионата мира по кабельному вейкборду и вейкскейту В Самаре состоится уникальный пятидневный заплыв X-WATERS SAMARA 181

Экстремальный спорт Спорт

Спортсменки Самарской области завоевали три золота Чемпионата и Первенства мира по роллер-спорту

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 127
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спортсменки Самарской области успешно выступили на Чемпионате и Первенстве мира по роллер-спорту в Парагвае. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Софья Анисимова завоевала два золота Первенства мира в дисциплинах "фристайл‑слалом" и "фристайл‑слалом‑трюк". Тренер — Сергей Козлов.

Вероника Жерельникова — золото Первенства мира и новый рекорд мира — 142 см в дисциплине "фристайл‑слалом — прыжок в высоту". Тренер — Роман Акберов.

Анна Кукушкина — золото Чемпионата мира в дисциплине "слайды". Тренер — Анастасия Кукушкина.

Екатерина Кукушкина — 10‑е место и личный рекорд в дисциплине "фристайл‑слалом — скоростной". Тренер — Анастасия Кукушкина.

"Поздравляю наших чемпионок, наставников и всех, кто вкладывал силы в эти победы!", - написал губернатор в своем канале в MAX.

Гид потребителя

Последние комментарии

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

В Самаре прошли чемпионат и Кубок России по велотриалу

В Самаре прошли чемпионат и Кубок России по велотриалу

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1