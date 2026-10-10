Спортсменки Самарской области завоевали три золота Чемпионата и Первенства мира по роллер-спорту

Спортсменки Самарской области успешно выступили на Чемпионате и Первенстве мира по роллер-спорту в Парагвае. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Софья Анисимова завоевала два золота Первенства мира в дисциплинах "фристайл‑слалом" и "фристайл‑слалом‑трюк". Тренер — Сергей Козлов.
Вероника Жерельникова — золото Первенства мира и новый рекорд мира — 142 см в дисциплине "фристайл‑слалом — прыжок в высоту". Тренер — Роман Акберов.
Анна Кукушкина — золото Чемпионата мира в дисциплине "слайды". Тренер — Анастасия Кукушкина.
Екатерина Кукушкина — 10‑е место и личный рекорд в дисциплине "фристайл‑слалом — скоростной". Тренер — Анастасия Кукушкина.
"Поздравляю наших чемпионок, наставников и всех, кто вкладывал силы в эти победы!", - написал губернатор в своем канале в MAX.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))