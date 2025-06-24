"Lada Sport Rosneft" стала победителем этапа Российской серии кольцевых гонок

В Санкт-Петербурге на автодроме "Игора Драйв" прошел второй этап Российской серии кольцевых гонок.
Победителем субботней гонки в топовой категории "Туринг" SMP TCR Russia стал пилот "Лады Спорт" Иван Чубаров. Заезд проходил после ночного ливня, и решающим стал выбор шин. Команда угадала, выбрав смешанный тип резины, и в итоге Чубаров финишировал с преимуществом почти в полминуты.
Третьим в этой гонке стал пилот "Lukoil Racing Twins Team" сызранский автогонщик Михаил Симонов.
В классе "Супер-продакшн" в субботу "Лада Спорт" добилась двойного успеха: Леонид Панфилов выиграл заезд, Андрей Петухов стал вторым.
Это обеспечило команде победу и в командном зачете.
В воскресенье в категории "Туринг" пилоты Самарской области до подиума не добрались, а в "Супер-продакшн" Андрей Петухов стал бронзовым призером.
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