Проехать там, где сложно пройти: как велотрилисты покоряют трассы

В Самаре встретились профессионалы и любители велотриала. Поводом стало проведение соревнований по маунтинбайку. Мероприятие прошло на территории Загородного парка. Спортсмены из Самары, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Татарстана и Башкортостана боролись за Кубок и чемпионство России. О тонкостях велотриала и о том, с чем его едят — в нашем материале.

Суть велотриала — преодоление полосы из естественных и искусственных препятствий. Проехать через камни, поднять велосипед на дыбы и запрыгнуть на бетонную конструкцию высотой 1,5 метра, а потом балансировать на тонкой дощечке. И все это профессионалы должны сделать так, чтобы ничего не задеть руками и ногами. За касание у участников снимаются очки. Оценивается умение балансировать, быстрота и качество прохождения трассы.

Юрий Осянин — преподаватель, тренер по велоспорту высшей квалификационной категории СДЮСШОР № 15. Признается, что стал популяризировать велотриал с 2006 года. "Молодежь проводит много времени в секциях, на соревнованиях. Ребята общаются и узнают что-то новое, рвутся к победам не только в соревнованиях, но и над самим собой", - говорит он о пользе этого вида спорта.

Фото: Александра Белова

Участвуют в основном спортсмены в возрасте от 23 до 30 лет. Дети тоже катают, но значительно меньше. Ограничение по возрасту Юрий Осянин списывает на нежелание современных детей пробовать что-то новое: "Сейчас очень мало детей приходят заниматься, потому что все сидят в телефонах. Некоторые позанимаются год-два и бросают. Все-таки надо иметь хорошую физическую подготовку, а для этого нужна самодисциплина и мотивация. По моему мнению, велотриал — это совершенная техника владения велосипедом. Вот когда ребенок, неважно девочка или мальчик, техничен, понимает свой транспорт, он может выступать в любых видах велосипедного спорта", — отмечает тренер.

Организатор соревнований признается, что сначала надо заложить фундамент. Все начинается с беговелов, когда дети сами отталкиваются ногами, учатся держать равновесие. Потом медленно переходят на триал. "Самое главное — научиться владеть велосипедом, потому что велосипед — это травмоопасно. Защита обязательна: наколенники, шлем, перчатки", — говорит Юрий.

У некоторых участников есть с собой "черепаха". Нет, они не берут с собой любимое животное на удачу. Черепаха или панцирь — это вид защиты для позвоночника.

Фото: Александра Белова

Сам велосипед отличается от привычного. На нем не получится поехать на прогулку, потому что у такого вида транспорта нет сиденья и небольшие колеса диаметром 20, 24 и 26 дюймов. Колеса большего размера спортсменами не используются, потому что утяжеляют велосипед. Рамы также делаются максимально легкими, из алюминия. А рули — самые разные по геометрии, в зависимости от стоящей задачи.

Фото: Александра Белова

Размер самой "машины" не зависит от роста и веса спортсмена. Один из участников признается, что двухметровые дяди также могут выбрать себе маленький и низкий велосипед. "Здесь опять же, кому как удобно, кому как нравится. Кто-то на двадцатку, кто-то на двадцать шестой. Потом переключаешься с двадцатки на двадцать шестой. От инвентаря очень тоже многое зависит. Главное, чтобы удобно было проходить трассу, а это у всех по-разному", — поясняет Владимир.

Место проведения соревнований и трасса находятся на территории Загородного парка. Некоторые из препятствий стоят там круглый год, а другие специально выставляют организаторы. Полоса появляется за несколько дней до чемпионата. Ее сконструировали и построили вместе с помощниками лидер велотриального движения в Самаре Армен Ванцев — девятикратный чемпион России, мастер спорта по маунтинбайку и основатель велошколы Bike.Academy.Samara.

"Пришел в этот вид спорта 26 лет назад. Тогда ничего не было. Увидел по телеку, как ребята прыгают на великах. Захотелось так же. Потом пошло-поехало. С 2007 года участвую в официальных соревнованиях российских, мировых. Сейчас являюсь участником и организатором, четвертый или пятый раз уже провожу", — рассказывает Армен.

Он признается, что выбрал велотриал из-за возможностей, которые он дает: "У меня, в принципе, все с велосипедом связано. Я и другие дисциплины катаю. В общем, люблю свободу действий. То есть я могу на велосипеде где угодно быть, везде заниматься своим любимым делом. Для меня не нужна специальная площадка. Я могу и в городе, и за городом, и в горах просто перемещаться на велике. Ну и плюс путешествия — необычно, прикольно, круто выглядит".

Фото: Александра Белова

Постоянные участницы соревнований — Арина и Дарья — поделились, что выбрали этот вид спорта спонтанно, но потом полюбили всем сердцем. На чемпионате девушки все делали вместе: приехали из Татарстана, соревновались в одной возрастной категории, переживали во время катания и болели друг за друга, дополняли ответы.

"Нам сейчас 24 года. В велосипедном спорте уже 15 лет, и изначально, конечно, триал не был каким-то приоритетом. Так получилось, что мы жили в одном доме, и к нам в школу пришла жена тренера и начала агитировать нас в секции велосипедного спорта", — делится Арина.

"Ну а нам заниматься нечем. Пошли, покатались, попадали, классно, здорово", — дополнила Дарья.

"Да, для девочек любить падать странно, и в секции с девчонками, в принципе, дефицит. У нас вот классика: три-четыре года они занимаются и уходят, потом другие приходят", — объясняет Арина.

Спортсменки также рассказали о том, что заранее проходят перед прокатом все препятствия и в голове прокручивают, какие трюки и где будут выполнять. Конфигурация трассы меняется, поэтому подготовиться заранее не получится. Все зависит от количества знаний, опыта и умения владеть своим транспортом: "Чуть-чуть левее или правее, чуть выше, чуть ниже — и это уже кардинально меняет все. В теории мы понимаем, что может нас ждать, и заранее стараемся потренировать, отточить навыки, но уже какие именно сектора будут, известно только в день соревнований. Приезжаем, проходим по воротам, иногда проходим даже с тренером и обсуждаем, как лучше", — рассказывает Дарья.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Сама же трасса выглядит как лабиринт из пней, деревяшек и бетонных блоков. Обычный человек сюда едва ли заберется даже на своих двоих. А триалисты преодолевают ее на велосипедах: прыжок, пауза для баланса и смены позиции, затем снова толчок или проезд на одном колесе, соскок. Примерно так выглядят их выступления.

Фото: Александра Белова

Соревнования по велотриалу в Самаре проходят не первый год. Наши спортсмены ежегодно занимают лидирующие позиции, и 2026 год не стал исключением. По итогам этого года самарские профессионалы взяли и чемпионство, и Кубок России среди мужчин и женщин. Так, среди женщин чемпионкой России стала Валентина Ахметзянова, она же одержала победу в борьбе за Кубок России. Среди мужчин чемпионом России стал Павел Борисевич, второе место занял Армен Ванцев, обогнавший Павла в Кубке.