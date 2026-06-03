Проехать там, где сложно пройти: как велотрилисты покоряют трассы

В Самаре встретились профессионалы и любители велотриала. Поводом стало проведение соревнований по маунтинбайку. Мероприятие прошло на территории Загородного парка. Спортсмены из Самары, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Татарстана и Башкортостана боролись за Кубок и чемпионство России. О тонкостях велотриала и о том, с чем его едят — в нашем материале.
Суть велотриала — преодоление полосы из естественных и искусственных препятствий. Проехать через камни, поднять велосипед на дыбы и запрыгнуть на бетонную конструкцию высотой 1,5 метра, а потом балансировать на тонкой дощечке. И все это профессионалы должны сделать так, чтобы ничего не задеть руками и ногами. За касание у участников снимаются очки. Оценивается умение балансировать, быстрота и качество прохождения трассы.
Юрий Осянин — преподаватель, тренер по велоспорту высшей квалификационной категории СДЮСШОР № 15. Признается, что стал популяризировать велотриал с 2006 года. "Молодежь проводит много времени в секциях, на соревнованиях. Ребята общаются и узнают что-то новое, рвутся к победам не только в соревнованиях, но и над самим собой", - говорит он о пользе этого вида спорта.
Участвуют в основном спортсмены в возрасте от 23 до 30 лет. Дети тоже катают, но значительно меньше. Ограничение по возрасту Юрий Осянин списывает на нежелание современных детей пробовать что-то новое: "Сейчас очень мало детей приходят заниматься, потому что все сидят в телефонах. Некоторые позанимаются год-два и бросают. Все-таки надо иметь хорошую физическую подготовку, а для этого нужна самодисциплина и мотивация. По моему мнению, велотриал — это совершенная техника владения велосипедом. Вот когда ребенок, неважно девочка или мальчик, техничен, понимает свой транспорт, он может выступать в любых видах велосипедного спорта", — отмечает тренер.
Организатор соревнований признается, что сначала надо заложить фундамент. Все начинается с беговелов, когда дети сами отталкиваются ногами, учатся держать равновесие. Потом медленно переходят на триал. "Самое главное — научиться владеть велосипедом, потому что велосипед — это травмоопасно. Защита обязательна: наколенники, шлем, перчатки", — говорит Юрий.
У некоторых участников есть с собой "черепаха". Нет, они не берут с собой любимое животное на удачу. Черепаха или панцирь — это вид защиты для позвоночника.
Сам велосипед отличается от привычного. На нем не получится поехать на прогулку, потому что у такого вида транспорта нет сиденья и небольшие колеса диаметром 20, 24 и 26 дюймов. Колеса большего размера спортсменами не используются, потому что утяжеляют велосипед. Рамы также делаются максимально легкими, из алюминия. А рули — самые разные по геометрии, в зависимости от стоящей задачи.
Размер самой "машины" не зависит от роста и веса спортсмена. Один из участников признается, что двухметровые дяди также могут выбрать себе маленький и низкий велосипед. "Здесь опять же, кому как удобно, кому как нравится. Кто-то на двадцатку, кто-то на двадцать шестой. Потом переключаешься с двадцатки на двадцать шестой. От инвентаря очень тоже многое зависит. Главное, чтобы удобно было проходить трассу, а это у всех по-разному", — поясняет Владимир.
Место проведения соревнований и трасса находятся на территории Загородного парка. Некоторые из препятствий стоят там круглый год, а другие специально выставляют организаторы. Полоса появляется за несколько дней до чемпионата. Ее сконструировали и построили вместе с помощниками лидер велотриального движения в Самаре Армен Ванцев — девятикратный чемпион России, мастер спорта по маунтинбайку и основатель велошколы Bike.Academy.Samara.
"Пришел в этот вид спорта 26 лет назад. Тогда ничего не было. Увидел по телеку, как ребята прыгают на великах. Захотелось так же. Потом пошло-поехало. С 2007 года участвую в официальных соревнованиях российских, мировых. Сейчас являюсь участником и организатором, четвертый или пятый раз уже провожу", — рассказывает Армен.
Он признается, что выбрал велотриал из-за возможностей, которые он дает: "У меня, в принципе, все с велосипедом связано. Я и другие дисциплины катаю. В общем, люблю свободу действий. То есть я могу на велосипеде где угодно быть, везде заниматься своим любимым делом. Для меня не нужна специальная площадка. Я могу и в городе, и за городом, и в горах просто перемещаться на велике. Ну и плюс путешествия — необычно, прикольно, круто выглядит".
Постоянные участницы соревнований — Арина и Дарья — поделились, что выбрали этот вид спорта спонтанно, но потом полюбили всем сердцем. На чемпионате девушки все делали вместе: приехали из Татарстана, соревновались в одной возрастной категории, переживали во время катания и болели друг за друга, дополняли ответы.
"Нам сейчас 24 года. В велосипедном спорте уже 15 лет, и изначально, конечно, триал не был каким-то приоритетом. Так получилось, что мы жили в одном доме, и к нам в школу пришла жена тренера и начала агитировать нас в секции велосипедного спорта", — делится Арина.
"Ну а нам заниматься нечем. Пошли, покатались, попадали, классно, здорово", — дополнила Дарья.
"Да, для девочек любить падать странно, и в секции с девчонками, в принципе, дефицит. У нас вот классика: три-четыре года они занимаются и уходят, потом другие приходят", — объясняет Арина.
Спортсменки также рассказали о том, что заранее проходят перед прокатом все препятствия и в голове прокручивают, какие трюки и где будут выполнять. Конфигурация трассы меняется, поэтому подготовиться заранее не получится. Все зависит от количества знаний, опыта и умения владеть своим транспортом: "Чуть-чуть левее или правее, чуть выше, чуть ниже — и это уже кардинально меняет все. В теории мы понимаем, что может нас ждать, и заранее стараемся потренировать, отточить навыки, но уже какие именно сектора будут, известно только в день соревнований. Приезжаем, проходим по воротам, иногда проходим даже с тренером и обсуждаем, как лучше", — рассказывает Дарья.
Сама же трасса выглядит как лабиринт из пней, деревяшек и бетонных блоков. Обычный человек сюда едва ли заберется даже на своих двоих. А триалисты преодолевают ее на велосипедах: прыжок, пауза для баланса и смены позиции, затем снова толчок или проезд на одном колесе, соскок. Примерно так выглядят их выступления.
Соревнования по велотриалу в Самаре проходят не первый год. Наши спортсмены ежегодно занимают лидирующие позиции, и 2026 год не стал исключением. По итогам этого года самарские профессионалы взяли и чемпионство, и Кубок России среди мужчин и женщин. Так, среди женщин чемпионкой России стала Валентина Ахметзянова, она же одержала победу в борьбе за Кубок России. Среди мужчин чемпионом России стал Павел Борисевич, второе место занял Армен Ванцев, обогнавший Павла в Кубке.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.