На участке улицы Ново‑Вокзальной в Самаре временно ограничат проезд из‑за ремонта водовода

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В Промышленном районе пройдут аварийно‑восстановительные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Их выполнит ООО "Самарские коммунальные системы" в районе перекрестка улиц Ново‑Вокзальной и Стара‑Загора, сообщили в мэрии Самары.

Фото: администрация Самары