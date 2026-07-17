На участке улицы Ново‑Вокзальной в Самаре временно ограничат проезд из‑за ремонта водовода

В Промышленном районе пройдут аварийно‑восстановительные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Их выполнит ООО "Самарские коммунальные системы" в районе перекрестка улиц Ново‑Вокзальной и Стара‑Загора, сообщили в мэрии Самары.
Движение будет перекрыто с 10:00 18 июля до 17:00 20 июля в одном направлении по ул. Ново‑Вокзальной на отрезке от ул. Фадеева до ул. Стара‑Загора (в сторону Стара‑Загора). Это касается и автотранспорта, и средств индивидуальной мобильности.
Из‑за перекрытия скорректируют маршруты автобусов:
- № 55 (в направлении завода "Экран") поедет по улицам Ново‑Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, Стара‑Загора, затем вернется на Ново‑Вокзальную и далее — по обычному маршруту;
- № 272 (в направлении станции метро "Безымянка") проследует по Московскому шоссе, улицам XXII Партсъезда, Стара‑Загора, Ново‑Вокзальной, после чего продолжит движение по своему маршруту.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!