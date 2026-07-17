"Экопатриот" вышел в районы

Проект "Экопатриот" впервые выехал за пределы Самары и начал работу в Кинельском районе Самарской области - в поселках Домашка и Кинельский. Визит совпал с Днем района, который в этом году отмечает 98‑летие.
Автор идеи проекта - депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин. Он отмечает, что "Экопатриот" стал развиваться во многом по инициативе самих жителей: люди писали в соцсетях, приглашали команду, предлагали собирать вторсырье для закупки дронов и продолжать помощь фронту. В Кинельском районе такая работа давно стала системной.
В поселке Кинельский действует волонтерское объединение "Помощь нашим", созданное депутатом поселка Галиной Святкиной. С осени прошлого года здесь регулярно формируют и отправляют гуманитарные грузы по заявкам военнослужащих: бензопилы, генераторы, газовые плиты, теплое белье, консервы и другие необходимые вещи. Часть помощи направляется в подразделения морской пехоты и части новой армии.
Основу движения составляют местные волонтеры, в том числе представители старшего поколения. Они плетут маскировочные сети, шьют одежду, делают "сухой душ" для бойцов. Учителя и школьники помогают со сборами, а через чаты в мессенджерах жители быстро закрывают необходимые суммы: на автомобиль для эвакуации раненых удалось собрать около 200 тысяч рублей за короткое время.
В Домашке работа организована похожим образом: женщины комплектуют посылки, фермеры передают часть урожая на сухие пайки, предприниматели помогают с техникой и оборудованием.
"Первый выезд "Экопатриота" в Кинельский район - и такая активность жителей! В этом весь Кинельский, - комментирует Александр Живайкин. - Наши села и поселки делают реальную работу для фронта: помогают армии, поддерживают семьи бойцов, держат на себе хозяйство, школу, больницу".
В один день в районе совпали несколько событий: празднование Дня района, приезд "Экопатриота", встречи с семьями мобилизованных, ветеранами, врачами, учителями и обсуждение дальнейших мер поддержки армии. Для проекта это первая выездная поездка, для района - еще одно подтверждение, что здесь не ждут указаний, а сами выстраивают работу тыла.
По данным организаторов, благодаря активности участников "Экопатриота" уже переданы первые пять беспилотников и закуплена следующая партия дронов.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!