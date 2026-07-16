На территории предприятия в Тольятти включат сирены

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В четверг, 16 июля, в 19:00 на территории ООО "Тольяттикаучук" пройдет объектовая тренировка. В ее рамках задействуют локальную систему оповещения — будут включены электросирены, сообщает администрация Тольятти.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области