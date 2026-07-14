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Общество

Тольятти отметит 60-летие АвтоВАЗа ретрофестивалем "Жигули" и Днем открытых дверей

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 г. АО "АВТОВАЗ" отмечает 60-летие со дня основания. Днем рождения завода считается 20 июля 1966 г., когда ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве завода по производству легковых автомобилей в Тольятти.

Фото: Тольяттинский ретрофестиваль "Жигули"

В субботу, 18 июля, в Тольятти запланирован ряд мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Одним из ключевых событий станет ретрофестиваль "Жигули", названный в честь одноименной автомобильной марки завода. Фестиваль реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации городского округа Тольятти.
Мероприятия ретрофестиваля пройдут в Парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова с 10:00 до 19:00, вход - свободный. Важным событием фестиваля станет шестое в истории Тольятти ретроралли "Жигули".

Участниками заезда будут автомобили старше 30 лет (до 1995 года выпуска). Экипажам предстоит пройти квест-программу по главным улицам Тольятти, после чего колонна финиширует на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства. Ретроралли соберет большое количество ретроавтомобилистов не только из Тольятти, но и из других городов России.

Центральная аллея парка превратится в стилизованный ретропикник: тольяттинские рестораторы воссоздадут атмосферу 1970-80-х годов, предложив гостям специальное меню и оформление блюд в духе того времени, а также программу кулинарных мастер-классов.

Для юных гостей фестиваля будет организована специальная игровая зона, объединяющая поколения: детей ждут классики, игра "пять камушков", раскрашивание машин и другие традиционные развлечения. Также запланировано выступление легендарной команды каскадеров "Тольятти-трюк", которые продемонстрируют захватывающие элементы автородео на автомобилях LADA.

На главной сцене фестиваля в течение дня будут проходить прямые включения с трассы ретроралли, презентации истории автомобилей участников и модный показ. Музыкальную программу обеспечат приглашенные коллективы, также запланированы конкурсы и розыгрыши.

В рамках юбилейных мероприятий 18 июля с 9:00 до 16:00 АО "АВТОВАЗ" на площадке перед зданием заводоуправления проведет День открытых дверей под названием "Машина времени" (вход свободный). На центральной площадке будет представлена экспозиция автомобилей LADA, состоится развлекательная программа, будут работать интерактивные зоны, зоны отдыха и фудкорт. Также запланированы экскурсии по заводу и тест-драйв автомобилей LADA. С 12:30 до 14:00 состоится автородео "Тольятти Трюк", а в 15:00 выступит группа "ЧИЛИ".

Для удобства перемещения между праздничными локациями будут запущены специальные автобусные маршруты. Они свяжут железнодорожный вокзал "Тольятти", площадку АвтоВАЗа, где будет проходить День открытых дверей, и фестивальное пространство, обеспечив гостям комфортную логистику в течение всего дня.

Масштабная подготовка к 60-летию АвтоВАЗа включает в себя не только событийную программу, но и глубокую трансформацию городской инфраструктуры в 2026 году. В Автозаводском районе реализуется проект по внедрению туристического кода центра города, направленный на создание комфортной среды для жителей и гостей. В рамках проекта планируются установка современной туристической навигации, малых архитектурных форм и обустройство видовой смотровой площадки на крыше культурного центра "Автоград".

Знаковым событием, приуроченным к юбилейной дате, станет открытие в 2026 г. памятника первому генеральному директору завода В.Н.Полякову в сквере, ранее носившем название "Сквер 60-летия АвтоВАЗа", а ныне переименованном в честь легендарного руководителя.

АО "АВТОВАЗ" - градообразующее предприятие Тольятти, который имеет неофициальный статус автомобильной столицы России. Предприятие определяет тренды социально-экономического развития города, являясь ключевым работодателем и одним из главных налогоплательщиков Тольятти.

Более 20% среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий Тольятти - это сотрудники АвтоВАЗа и предприятий-смежников. В 2025 г. доля завода в общем объеме отгрузки по крупным и средним предприятиям г.о.Тольятти составила 43,2%.

"АвтоВАЗ - флагман отечественного автопрома, где трудится сплоченная команда профессионалов. Их работа, работа поставщиков - это около 20% промышленной продукции региона, основа нашей экономики. Автогигант демонстрирует лидерство в достижении технологического суверенитета - уже локализовано свыше двух тысяч компонентов, которые ранее поставляли по импорту. Несмотря на внешние вызовы, продолжается обновление модельного ряда. Со своей стороны, продолжаем оказывать предприятию всестороннюю поддержку", - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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