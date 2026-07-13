В Самарской области представили книгу для семей "Сердце воина. Непридуманная история одной семьи"

В Самарской областной научной библиотеке состоялась презентация книги "Сердце воина. Непридуманная история одной семьи". Ее авторы - психолог Любовь Ангелова и руководитель Центра "Сердце воина" Сергей Сибилев. Издание поднимает важнейшие темы: сохранение семейных ценностей, психологическую устойчивость, поддержку семей защитников Отечества. Книга адресована широкому кругу читателей и призвана помочь в осмыслении роли близких людей, в преодолении жизненных испытаний.

В основе произведения - реальные истории бойцов и ситуации, с которыми им пришлось столкнуться. Это книга о силе духа, любви, верности и испытаниях, которые выпадают на долю героев.

"Эта книга - собирательный образ. К нам в центр приходит много людей, ветеранов, членов их семей, они рассказывают свои истории. И пришла идея - после всего услышанного написать книгу, чтобы участники СВО и члены семей узнали где-то себя в ней", - объяснил идею создания произведения руководитель центра "Сердце воина" Сергей Сибилев.

Главная задача издания - помочь родителям объяснить детям события, которые коснулись каждого, начать непростой, но очень важный разговор.

"Об этом нужно говорить. Обязательно нужно говорить! Объяснять ребенку чувства, узнавать, какие у него чувства. Так будет сниматься его тревожность, уменьшаться ее уровень. Для того чтобы легче было начать этот диалог в семье, в конце каждой главы есть вопросы. И я предлагаю после прочтения главы ответить на эти вопросы и потихонечку начать этот очень важный и нужный диалог", - объяснила автор книги, психолог Центра "Сердце воина" Любовь Ангелова.

"Эта книга - о том, как объяснить ребенку, почему отец пошел на СВО. Для нас важно, чтобы дети понимали, с чем сталкиваются их отцы, а не просто видели то, что показывают по телевизору", - добавил руководитель общественной организации "Ветераны специальной военной операции Самарской области" Андрей Колотовкин.

На презентации были те, кто не понаслышке знает, о чем повествование и что пережили его герои.

"Я в этой книге увидел себя. Я так же оставил семью, чтобы пойти на защиту Родины, так же потерял ногу, так же сегодня занимаюсь футболом. Думаю, что моему ребенку эта книга была бы полезна. Хочу, чтобы он увидел, через что я прошел, понял, что любые преграды можно преодолеть, если в сердце живет любовь, а за спиной - надежный тыл из самых родных людей, которые всегда ждут и верят", - прокомментировал ветеран СВО Игорь Шуба.

Первоначальный тираж издания - 1000 экземпляров. Часть книг уже передана в библиотечный фонд, остальные копии центр "Сердце воина" планирует безвозмездно передавать ветеранам СВО и членам их семей.

Центры "Сердце воина" созданы по инициативе ветеранов СВО при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева для психологической и социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Сегодня в регионе действует 54 таких центра на базе семейных МФЦ, кадровых центров "Работа России" и др. Это позволяет бойцам и их близким получать необходимую помощь в любом муниципалитете.

Самарский центр "Сердце воина" расположен по адресу: ул. Скляренко, 1. Подробности по телефону +7 (846) 954-84-86 или на сайте сердцевоина.рф.