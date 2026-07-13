С начала года из Самарской области выдворили 568 нелегальных мигрантов

В 2026 году судебные приставы ГУФССП России по Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 568 иностранцев, нарушивших законодательство РФ. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
"За прошедшую неделю до пункта пропуска через государственную границу препровождено 14 иностранцев. Причина их отправки обратно на родину - нарушение миграционного законодательства РФ. В частности, отправились домой те иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области незаконно", - отмечается в сообщении.
Всего с начала 2026 года на родину отправили 568 человек. На ближайшие пять лет въезд на территорию России для них будет закрыт.
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Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!