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Общество

С начала года из Самарской области выдворили 568 нелегальных мигрантов

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 году судебные приставы ГУФССП России по Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 568 иностранцев, нарушивших законодательство РФ. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

"За прошедшую неделю до пункта пропуска через государственную границу препровождено 14 иностранцев. Причина их отправки обратно на родину - нарушение миграционного законодательства РФ. В частности, отправились домой те иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области незаконно", - отмечается в сообщении.

Всего с начала 2026 года на родину отправили 568 человек. На ближайшие пять лет въезд на территорию России для них будет закрыт.

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