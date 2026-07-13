С начала года из Самарской области выдворили 568 нелегальных мигрантов

В 2026 году судебные приставы ГУФССП России по Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 568 иностранцев, нарушивших законодательство РФ. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

"За прошедшую неделю до пункта пропуска через государственную границу препровождено 14 иностранцев. Причина их отправки обратно на родину - нарушение миграционного законодательства РФ. В частности, отправились домой те иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области незаконно", - отмечается в сообщении.

Всего с начала 2026 года на родину отправили 568 человек. На ближайшие пять лет въезд на территорию России для них будет закрыт.