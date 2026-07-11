В самарском Роспотребнадзоре обновили список пляжей, не рекомендованных для купания

В Управлении Роспотребназдора по Самарской области представили актуальную информацию о пляжах, на которых не рекомендуется купаться из-за плохих проб воды. Под ограничения попали 11 локаций, большая часть которых расположена в Самаре.
"По информации на 10 июля, было исследовано: 250 проб воды на микробиологические показатели, 392 пробы на возбудители инфекционных заболеваний, 46 проб на паразитологические показатели, 80 проб воды на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено", — отмечается в сообщении.
За период с 30 июня по 10 июля были выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на следующих пляжах:
- пляж I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);
- пляж II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");
- пляж IV очередь набережной ь (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
- пляж в районе Загородного парка;
- пляж спуск на ул. Советской Армии;
- пляж СФГУП "Санаторий Можайский";
- пляж в районе Барбошиной поляны;
- пляж Красноглинского района;
- пляж "Волжский замок" в Тольятти;
- пляж "Итальянский пляж" в Тольятти;
- городской пляж города Отрадного, река Большой Кинель.
В Роспотребнадзоре рекомендовали органам МСУ и организациям, эксплуатирующим пляжи, информировать горожан о плохом качестве воды и установить аншлаги с надписью "Купание запрещено".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!