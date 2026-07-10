В выходные в Самарской области пройдут кратковременные дожди

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды. По данным синоптиков, в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, в Самарской области ожидается жара и кратковременные дожди.