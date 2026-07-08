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В Самарской области забота о семьях с детьми остается стратегической задачей региона

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В губернии реализуется комплекс мер поддержки - от многочисленных выплат и компенсаций в рамках национального проекта "Семья" и Десятилетия многодетной семьи до бесплатных лекарств, питания и помощи специалистов в кризисных ситуациях.

"Семья - это главная ценность. В Самарской области мы создали систему, которая охватывает все этапы жизни семьи - от рождения ребенка до его взросления. 42 меры поддержки, которые мы реализуем в рамках национального проекта "Семья" и Десятилетия многодетной семьи, работают на то, чтобы каждая семья чувствовала себя защищенной. И мы по поручению губернатора продолжим усиливать эту работу", - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Период с 2025 по 2035 г. объявлен в Самарской области Десятилетием многодетной семьи. "Основная задача - крепкая семья и традиционные семейные ценности", - подчеркивает глава региона Вячеслав Федорищев.

В Самарской области на предоставление мер поддержки семьям с детьми ежегодно направляют около 40 миллиардов рублей. Это не только всевозможные выплаты, но и целая инфраструктура помощи, которая охватывает будущих мам, семьи с новорожденными и многодетных.

В 2025 г. по инициативе губернатора были значительно расширены меры социальной поддержки. Они продолжают действовать и сегодня: бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, единовременная выплата при постановке на учет по беременности для будущих мам-студенток без критерия нуждаемости (в 2026 г. получили почти 200 будущих мам), единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет (в 2026 г. получили около 1,7 тысяч женщин).

В регионе продолжается акция "Подарок новорожденному". Его получает каждая мама первенца при выписке из роддома. За время действия акции вручено свыше 58 тыс. подарков, из них в 2025 г. - более 8,4 тысячи. В набор входит все самое необходимое в первый год жизни малыша: одежда, средства гигиены, постельные принадлежности.

Более 5 тыс. семей региона воспользовались услугой нового социального сервиса - пункта проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет. Вещи предоставляются бесплатно. Услуга доступна для всех категорий семей: одиноких родителей, усыновителей, студенческих, молодых, многодетных семей, семей участников СВО, а также семей, где воспитываются дети-инвалиды.

Родители могут вернуть от 20% до 70% средств, уплаченных за детский сад (при доходе не выше полутора прожиточных минимумов). С начала года эту льготу получили более чем 16 тыс. детей.
Для детей участников СВО, детей с инвалидностью, учащихся начальных классов и детей из многодетных семей организовано бесплатное питание в школах.

Сегодня в Самарской области более 45,3 тыс. многодетных семей.

По поручению губернатора существенно упрощена процедура получения регионального семейного капитала (100 тыс. руб.) при рождении третьего ребенка - теперь не нужно собирать чеки, подтверждающие расходы. С начала 2026 г. капитал получили уже более 2 тыс. семей.

Многодетные семьи имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ: до 50% платы за содержание жилья и коммунальные услуги, до 75% - за обращение с твердыми коммунальными отходами, 50% взноса на капитальный ремонт.

Компенсируется и часть расходов на образование: многодетные родители могут получить компенсацию половины стоимости обучения детей в колледжах, техникумах и вузах. В конце 2025 г. этой помощью воспользовались 1865 детей, за полгода 2026 г. - 1145 детей.

Детям из многодетных семей до 6-летнего возраста по рецепту врача бесплатно выдают необходимые лекарственные препараты.

Еще одна мера - единовременная выплата 250 тыс. руб. взамен земельного участка. Семья сама выбирает, что важнее: земля или деньги.

Семьи, имеющие шесть и более детей, могут улучшить свои жилищные условия за счет социальных выплат из областного бюджета. С 2022 г. выплатами обеспечено 40 семей.

Помогают большим семьям и с транспортом - предоставляется единовременная выплата до 3 млн руб. на приобретение нового транспортного средства. С 2024 г. такой вид социальной помощи получили уже 36 семей. Собственный транспорт значительно облегчает логистику больших семей - поездки в школу, кружки и поликлиники.

Школьники из многодетных семей пользуются бесплатным проездом в автомобильном транспорте (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, а также в метрополитене. Для этого в органах социальной защиты населения оформляется социальная карта.

Ежегодно к началу учебного года многодетным семьям предоставляется выплата на приобретение школьной и спортивной формы. Многодетные семьи могут бесплатно посещать областные государственные музеи, их выставки, а также Самарский зоопарк.

Социальный контракт остается одной из самых востребованных мер поддержки семей. Инициатива, зародившаяся в регионе еще в начале 2000-х, сегодня является частью национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента России Владимира Путина. Социальный контракт дает возможность повысить и стабилизировать доходы семьи. По контракту можно получить целевые выплаты на поиск работы, на открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства или преодоление трудной жизненной ситуации. Срок действия - от 3 до 12 месяцев, сумма - до 350 тыс. рублей. С начала 2026 г. в Самарской области заключено более 2800 социальных контрактов.

Помогает регион родителям и в организации летнего отдыха и оздоровления детей. Планируется, что в этом году разными формами отдыха, оздоровления и досуга будет охвачено около 108 тыс. детей. Из областного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании выделено более 1,8 млрд руб., что на 300 млн больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников СВО - они получили путевки в летние лагеря бесплатно и в первоочередном порядке. 

Регион также компенсирует многодетным семьям часть затрат за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка в летний лагерь. По поручению Вячеслава Федорищева эта компенсация впервые была предоставлена в прошлом году, и практика продолжена. Прием заявок продлится до 30 сентября. В 2026 г. в региональном бюджете на эту меру поддержки запланировано более 93 млн рублей.

Гид потребителя

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