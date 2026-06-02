Депутаты областного парламента помогли семье, пострадавшей от атаки БПЛА

2 июня председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников передал материальную помощь семье, пострадавшей при ударе вражеских беспилотников в Сызрани. Средства собрали депутаты фракции "Единая Россия" законодательного собрания.
Трагедия случилась 22 апреля. В результате атаки дронов обрушился дом на улице Астраханской в Сызрани, погибли женщина и её двенадцатилетняя внучка.
Депутаты Самарской губернской думы не могли остаться в стороне. 2 июня Геннадий Котельников, и руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Екатерина Кузьмичева передали собранные средства супругу и дедушке погибших.
"Это страшная, невосполнимая потеря. Мы разделяем боль семьи, потерявшей двух близких людей — бабушку и внучку. Депутаты фракции "Единая Россия" откликнулись и собрали средства, чтобы помочь вам. Такие трагедии не должны оставаться без внимания. Мы вместе, и мы всегда поддержим тех, кто попал в беду", — сказал Геннадий Котельников. Спикер заксобрания также подчеркнул, что безопасность жителей области остаётся приоритетом для власти. В регионе отрабатываются механизмы быстрого реагирования на последствия атак БПЛА, пострадавшим оказывается всесторонняя помощь, включая психологическую, но важна и человеческая солидарность.
Василий И. поблагодарил депутатов за своевременную помощь. Он пенсионер силовых ведомств, жильё в Сызрани получил по военному сертификату. Деньги направит на погашение кредита, взятого на ремонт разрушенной квартиры.
