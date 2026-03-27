В Сергиевском районе центр "Сердце воина" помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области на базе территориальных кадровых центров "Работа России" продолжают работу площадки комплексной поддержки участников СВО и их близких "Сердце воина". Эта работа активно ведется в Сергиевском районе.

Дмитрий Перезнатов родился и вырос в Сергиевском районе Самарской области. С 2022 г. по 2024 г. он добровольцем участвовал в специальной военной операции — ушел защищать Родину вместе с друзьями, по зову сердца. Сегодня ветеран боевых действий, отец пятерых детей, продолжает служить родному району: работает заместителем директора Центра общественных организаций Сергиевского района.

Вернувшись с фронта, Дмитрий обратился в кадровый центр "Работа России" за помощью в трудоустройстве. Не только нашел работу, но и стал участником "Школы героев" — проекта, инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентского проекта "Время героев".

Высокую оценку Дмитрий дает работе кадрового центра "Работа России" Сергиевского района.

"Здесь действительно оказали помощь и внимательно отнеслись к моим пожеланиям: помогли с резюме, подготовили к собеседованиям, предложили несколько вариантов работы. Я также рекомендую всем ветеранам и участникам СВО, их женам и детям обращаться в "Сердце воина". Вам обязательно подскажут правильное решение в любой жизненной ситуации и окажут психологическую поддержку", — поделился Дмитрий Перезнатов.

Работа с участниками специальной военной операции и их близкими — одна из приоритетных задач кадровых центров Самарской области. С каждым обратившимся проводится индивидуальная работа, закрепляется куратор, выстраивается персональный план.

"Для участников и ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО, мы проводим клуб "Работа для своих". Для жен и детей действуют клуб занятой молодежи и женский клуб", — рассказывает Мария Коннова, руководитель кадрового центра Сергиевского района.

Узнать обо всех мерах поддержки можно на портале "Работа России", по единому телефону контакт-центра:

8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре "Работа России" вашего города или района.

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

