Ветераны СВО Самарской области могут получить бесплатные проездные талоны для поездок в реабилитационные центры

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 2026 г. вводится новый порядок обеспечения ветеранов СВО проездными документами. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Самарской области.

Раньше действовала схема компенсации расходов, т.е. ветеран самостоятельно оплачивал проезд, а затем получал возмещение от регионального Отделения СФР.

Новый механизм, который действует с 2026 г., предусматривает выдачу бесплатных проездных талонов на все виды транспорта: железнодорожный, авиационный, автомобильный, водный. Проездные документы оформляются одновременно с одобрением заявки на лечение.

Дополнительно с 2026 г. проезд, проживание и питание сопровождающего полностью оплачивает Отделение СФР для участников СВО с I группой инвалидности и участников СВО, нуждающихся в посторонней помощи по медицинским показаниям.

Право у ветеранов СВО на бесплатную медицинскую реабилитацию или санаторно‑курортное лечение в одном из 12 реабилитационных центров СФР есть с 1 января 2025 года.

Подать заявление на санаторно‑курортное лечение или медицинскую реабилитацию демобилизованные участники СВО могут следующими способами:

Дистанционно - через портал Госуслуг.

Лично - в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Лично - в МФЦ.

К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно‑курортного лечения или медицинской реабилитации, отсутствие противопоказаний.

Решение о направлении на лечение принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления и медицинских документов.

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

