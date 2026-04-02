Ветераны СВО Самарской области могут получить бесплатные проездные талоны для поездок в реабилитационные центры

С 2026 г. вводится новый порядок обеспечения ветеранов СВО проездными документами. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Самарской области.

Раньше действовала схема компенсации расходов, т.е. ветеран самостоятельно оплачивал проезд, а затем получал возмещение от регионального Отделения СФР.

Новый механизм, который действует с 2026 г., предусматривает выдачу бесплатных проездных талонов на все виды транспорта: железнодорожный, авиационный, автомобильный, водный. Проездные документы оформляются одновременно с одобрением заявки на лечение.

Дополнительно с 2026 г. проезд, проживание и питание сопровождающего полностью оплачивает Отделение СФР для участников СВО с I группой инвалидности и участников СВО, нуждающихся в посторонней помощи по медицинским показаниям.

Право у ветеранов СВО на бесплатную медицинскую реабилитацию или санаторно‑курортное лечение в одном из 12 реабилитационных центров СФР есть с 1 января 2025 года.

К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно‑курортного лечения или медицинской реабилитации, отсутствие противопоказаний.

Решение о направлении на лечение принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления и медицинских документов.