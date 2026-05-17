16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец Кирилл Бородачев завоевал золото этапа Гран‑при по фехтованию в Шанхае Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал "тысячника" в Риме в паре Диана Шнайдер и Мирра Андреева пробились в полуфинал парного турнира в Риме Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку"

Олимпийские Спорт

Самарец Кирилл Бородачев завоевал золото этапа Гран‑при по фехтованию в Шанхае

ШАНХАЙ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российские фехтовальщики приняли участие в этапе Кубка мира по фехтованию. Первое место на проходящих в Шанхае соревнованиях рапиристов занял серебряный призер Олимпийских игр в Токио, воспитанник ГАУ СШОР № 5 и тренера Элины Орловой Кирилл Бородачев, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

На старте турнира наш рапирист взял верх над представителем Гонконга Хо Лонг Ламом (15:5), после чего сломил сопротивление своего брата Антона Бородачева (15:7). В 1/16 финала Кирилл Бородачев провел самую напряженную дуэль — со счетом 15:13 разобрался с японцем Юдаем Нагано, после чего более уверенно справился с британцем Дэвидом Сосновым (15:9) и испанцем Карлосом Ллавадором (15:11).

В финале Бородачеву противостоял поляк Анджей Жадковский, сумевший нанести лишь девять уколов. Россиянин победил со счетом 15:9 и завоевал свой первый титул Гран‑при в карьере.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31