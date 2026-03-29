"Попасть в восьмерку сильнейших — это хороший результат"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Уступив в ¼ финала волейбольной Суперлиги казанскому "Зениту" волейбольная "Нова" завершила сезон. После матча экспресс-интервью дал тренер команды Олег Миканович.

фото: Мария Кинчарова

— По сравнению с первой игрой в Казани, которая, как показалось, совсем не удалась, домашний матч был лучше?

— Не могу сказать, что мы сильно изменили стиль игры. Возможно, конечно, дома команда чувствует себя увереннее. Проблемы, которые были в первой игре, проявлялись и во второй. Это своя атака, свой прием. После двух сетов соперник дал нам почувствовать какую-то уверенность, подарили надежду, можно сказать. В середине третьего сета, когда мы вышли вперед (17:15 — прим.автора), мы создали такую интригу.

— Болельщики помогли команде?

— Конечно! Видеть на каждой игре полные трибуны очень приятно. Залы в Самаре, в Тольятти и в Новокуйбышевске всегда были заполнены. Болельщики поддерживали, гнали команду вперед. Благодарим болельщиков за то, что посещают наши матчи, болеют, переживают за команду.

— Как оцените игру команды в этом сезоне?

— По итогам сезона мы попали в восьмерку сильнейших, это хороший результат. Ребята — молодцы.

