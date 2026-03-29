"Попасть в восьмерку сильнейших — это хороший результат"

Уступив в ¼ финала волейбольной Суперлиги казанскому "Зениту" волейбольная "Нова" завершила сезон. После матча экспресс-интервью дал тренер команды Олег Миканович.
— По сравнению с первой игрой в Казани, которая, как показалось, совсем не удалась, домашний матч был лучше?
— Не могу сказать, что мы сильно изменили стиль игры. Возможно, конечно, дома команда чувствует себя увереннее. Проблемы, которые были в первой игре, проявлялись и во второй. Это своя атака, свой прием. После двух сетов соперник дал нам почувствовать какую-то уверенность, подарили надежду, можно сказать. В середине третьего сета, когда мы вышли вперед (17:15 — прим.автора), мы создали такую интригу.
— Болельщики помогли команде?
— Конечно! Видеть на каждой игре полные трибуны очень приятно. Залы в Самаре, в Тольятти и в Новокуйбышевске всегда были заполнены. Болельщики поддерживали, гнали команду вперед. Благодарим болельщиков за то, что посещают наши матчи, болеют, переживают за команду.
— Как оцените игру команды в этом сезоне?
— По итогам сезона мы попали в восьмерку сильнейших, это хороший результат. Ребята — молодцы.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
