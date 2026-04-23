Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде

Уроженка Жигулевска, 19-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в стартовом матче испанку Джессику Бузас Манейро (50-й номер рейтинга) со счетом 3:6, 7:5, 6:1, пишет championat.com.



Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. Бузас Манейро сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге турнира в Мадриде Диана Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

"Тысячник" в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая.