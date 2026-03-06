Диана Шнайдер и Линда Носкова проиграли в первом круге "тысячника" в Индиан-Уэллсе

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и Линда Носкова из Чехии уступили паре Ханьюй Го (Китай) / Кристина Младенович (Франция) в первом круге хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) — 6:4, 4:6, 10:2, сообщает championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Шнайдер и Носкова ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 из 13 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс при пяти двойных ошибках и использовали пять брейк-пойнт из семи заработанных за матч.