16+
Олимпийские Спорт

Тольяттинские гандболистки завоевали серебро на первенстве России

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти завершился финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 18 лет.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Команда девушек СШОР № 10 "Олимп" 2009–2010 гг. р. (тренеры — Ирина Близнова, Александр Деревень, Николай Аникин и Александр Хомутов) стала серебряным призером первенства России среди гандболисток до 18 лет.

Елизавета Сапожникова была признана лучшим левым полусредним по итогам турнира, Арина Смирнова — лучшим разыгрывающим.

