Сборная Самарской области по лыжным гонкам стала призером второго этапа спартакиады учащихся

В Кировской области проходил II этап XIII зимней Спартакиады учащихся России 2026 г. по лыжным гонкам. В соревнованиях принимали участие спортсмены из регионов Приволжского федерального округа.

В эстафетной гонке 4×3 км спортсменки из Самарской области завоевали третье место, на финише опередив соперниц из Татарстана.

Самарскую область представляли Анфиса Дудникова, Мария Лаврентьева, София Столбова и Ульяна Ефремова.