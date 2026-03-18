Андрей Кочетков больше не возглавляет музей им. Алабина

Директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Андрей Кочетков покинул свой пост в связи с завершением контракта. Об этом он сообщил га своей странице в "Вконтакте".
"Пять лет моей работы в музее подошли к концу. Сегодня заканчивается мой контракт. И новый я не подписываю действительно по собственному желанию. А не, как иногда случается, "по собственному желанию". Считаю, что я был, в определенной степени, полезен музею в эти годы. Но в какой степени буду полезен дальше, мне самому не очень понятно. Просто же поездка по проторенной колее не совсем в моем характере. Поэтому, с моей точки зрения, лучше для музея будет, если он перейдет в другие заботливые руки. К человеку, который с новой энергией и идеями возьмется за его сильные и слабые стороны", — отметил Кочетков.
По его словам, с 23 марта исполнять обязанности директора будет заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова. "В качестве заведующей с 2019 г. она накопила большой опыт в организации самых разных мероприятий от организации выставок из федеральных музеев до инклюзивных музейных проектов", — подчеркнул Андрей Кочетков.
Покидать Самару экс-глава музея не намерен. Ближайший месяц он планирует провести с семьей, а потом побывать на всероссийском съезде "Том Сойер Феста" в Омске.
