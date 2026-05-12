16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников "Ночи музеев" в Самаре Культурная акция "Ночь музеев" в Самаре пройдет 16 мая Экскурсия "Самара - хлебная столица" пройдет в рамках "Ночи музеев" Стала известна программа "Ночи музеев" в галерее "Заварка" Экскурсии, лекция и сеанс коллективного рисования: "ЗИМ Галерея" анонсировала программу на "Ночь музеев"

Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова анонсировал программу на "Ночь музеев"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 289
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 16 мая, музей Эльдара Рязанова примет участие во всероссийской акции "Ночь музеев 2026". Тема этого года - "Родное". Отечественное кино объединяет историю страны, все народы России и все поколения. И фильмы Эльдара Рязанова - общая, родная память. Музей знаменитого режиссера подготовил серию мероприятий, чтобы посетители смогли убедиться в этом.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Пространство музея

С 15:00 до 17:30 и с 19:30 до 23:00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) - мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев - запасная столица" и "В гостях у Рязанова".

В 14:00 начнется мастер-класс "Мастерская костюмера" (6+). Художник по костюмам - одна из важнейших профессий в кино. Именно он создает образы, через которые раскрываются характеры персонажей и задается общий тон фильму. На занятии каждый сможет попробовать себя в роли костюмера: дети придумают собственного героя и создадут для него уникальный наряд из различных материалов. Он поможет юным художникам раскрыть суть их персонажа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

В 18:00 пройдет перформативная читка "Дело №1966" (12+). Студенты Самарского государственного института культуры (третий курс) под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой покажут театрализованное представление. Сюжет основан на истории создания фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Посетители услышат немало философских рассуждений о нравственности в эпоху оттепели и узнают о спорах критиков и защитников сценария кинокартины. В читке прозвучат известные композиции, а под конец каждый зритель вынесет собственный вердикт - виновен Деточкин в преступлении или нет. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

Вечер завершится авторской экскурсией "Песня для друзей" (18+). Ее проведет музыкант Дмитрий Дмитриев. Время начала - 23:30. Музыка имела большое значение в биографии Эльдара Александровича: в подростковом возрасте он увлекся опереттой, всю жизнь собирал пластинки и не представлял себе дня без магнитофона. И, конечно, лучшие композиторы эпохи писали для фильмов режиссера музыку, которая до сих пор с первых нот переносит зрителей в мир кино. Дмитрий Дмитриев расскажет о композициях, которые впервые появились в картинах Рязанова, а затем стали всенародно любимыми хитами. Как и кем создавались эти шедевры? Какие обстоятельства, события и судьбоносные совпадения повлияли на музыку к фильмам? Посетители также услышат знаковые песни в авторской интерпретации музыканта под гитару и погрузятся в музыку жизни Эльдара Рязанова. Вход на мероприятие - 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Городское пространство

В рамках "Ночи музеев 2026" музей Эльдара Рязанова организует несколько прогулок по улицам Самары.

В 14:00 начнется пешеходная экскурсия "По следам Юрия Деточкина" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Фильм "Берегись автомобиля" (1966, 12+) неразрывно связан с Самарой. Его режиссер Эльдар Рязанов родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, согласно легенде, тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого. На экскурсии посетители узнают интересные факты из истории создания фильма и со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре. Место сбора группы - вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 пройдет пешеходная экскурсия "Самара кондитерская" (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова. Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи Моисей Яковлевич Шустерман - дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы. Экскурсанты найдут в современной Самаре следы дореволюционного мира сладостей - места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Место сбора группы - вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31