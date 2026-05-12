Музей Рязанова анонсировал программу на "Ночь музеев"

В субботу, 16 мая, музей Эльдара Рязанова примет участие во всероссийской акции "Ночь музеев 2026". Тема этого года - "Родное". Отечественное кино объединяет историю страны, все народы России и все поколения. И фильмы Эльдара Рязанова - общая, родная память. Музей знаменитого режиссера подготовил серию мероприятий, чтобы посетители смогли убедиться в этом.

Пространство музея

С 15:00 до 17:30 и с 19:30 до 23:00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) - мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев - запасная столица" и "В гостях у Рязанова".

В 14:00 начнется мастер-класс "Мастерская костюмера" (6+). Художник по костюмам - одна из важнейших профессий в кино. Именно он создает образы, через которые раскрываются характеры персонажей и задается общий тон фильму. На занятии каждый сможет попробовать себя в роли костюмера: дети придумают собственного героя и создадут для него уникальный наряд из различных материалов. Он поможет юным художникам раскрыть суть их персонажа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

В 18:00 пройдет перформативная читка "Дело №1966" (12+). Студенты Самарского государственного института культуры (третий курс) под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой покажут театрализованное представление. Сюжет основан на истории создания фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Посетители услышат немало философских рассуждений о нравственности в эпоху оттепели и узнают о спорах критиков и защитников сценария кинокартины. В читке прозвучат известные композиции, а под конец каждый зритель вынесет собственный вердикт - виновен Деточкин в преступлении или нет. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

Вечер завершится авторской экскурсией "Песня для друзей" (18+). Ее проведет музыкант Дмитрий Дмитриев. Время начала - 23:30. Музыка имела большое значение в биографии Эльдара Александровича: в подростковом возрасте он увлекся опереттой, всю жизнь собирал пластинки и не представлял себе дня без магнитофона. И, конечно, лучшие композиторы эпохи писали для фильмов режиссера музыку, которая до сих пор с первых нот переносит зрителей в мир кино. Дмитрий Дмитриев расскажет о композициях, которые впервые появились в картинах Рязанова, а затем стали всенародно любимыми хитами. Как и кем создавались эти шедевры? Какие обстоятельства, события и судьбоносные совпадения повлияли на музыку к фильмам? Посетители также услышат знаковые песни в авторской интерпретации музыканта под гитару и погрузятся в музыку жизни Эльдара Рязанова. Вход на мероприятие - 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Городское пространство

В рамках "Ночи музеев 2026" музей Эльдара Рязанова организует несколько прогулок по улицам Самары.

В 14:00 начнется пешеходная экскурсия "По следам Юрия Деточкина" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Фильм "Берегись автомобиля" (1966, 12+) неразрывно связан с Самарой. Его режиссер Эльдар Рязанов родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, согласно легенде, тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого. На экскурсии посетители узнают интересные факты из истории создания фильма и со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре. Место сбора группы - вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 пройдет пешеходная экскурсия "Самара кондитерская" (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова. Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи Моисей Яковлевич Шустерман - дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы. Экскурсанты найдут в современной Самаре следы дореволюционного мира сладостей - места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Место сбора группы - вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.