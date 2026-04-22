В "Заварке" стартует цикл лекций о доме Маштакова "Не просто дом"

"Заварка" расположена в бывшем доме Михаила Маштакова. За более чем сто лет своего существования это пространство меняло владельцев и жильцов, функции и статусы. В рамках проекта "По соседству" сотрудники музея-галереи запускают новый цикл лекций "Не просто Дом" (12+), посвященный дому как метафоре.
К диалогу будут приглашены эксперты из различных сфер — этнографии, философии, киноведения, архитектуры, культурологии, психологии и филологии. Каждый из них раскроет образ дома в разных контекстах.
В пятницу, 24 апреля, в 18:30 в "Заварке" пройдет первая лекция "Дом. Взгляд этнографа" (12+). Ее прочитает заведующая отделом этнографии Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина Ирина Маслова. Посетители погрузятся в народную культуру и узнают о значении дома для представителей разных этносов.
"Сначала мы взглянем на дом как результат усердного труда и соблюдения определенных норм, — объясняет лектор. — Поговорим о том, как выбирали место и материал для строительства дома, какие существовали запреты и предписания, сопровождавшие этот процесс. Например, земледельческие народы при выборе деревьев обращали внимание на их возраст, состояние и место произрастания, так как деревья, растущие на перекрестках, считались непригодными для строительства".
Традиционное жилище — это упорядоченная система. В ней есть определенные правила расстановки предметов быта, поведения, приема гостей. Эта структура определяет места проведения семейных и календарных обрядов, а значение каждого "угла" восходит к обычаям. Например, у многих кочевых народов почетное место в юрте располагалось напротив входа за очагом. Почему выбрано именно такое расположение — гости узнают на лекции.
Кроме того, Ирина Маслова разберет пространство дома как вместилища мифологических воззрений народа, которые диктуют свои порядки определения примет и осуществления ритуалов (например, благодарения духов-хозяев дома или защиты семьи от внешнего мира). Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 25 апреля, "Заварка" организует несколько мероприятий. В 11.00 пройдет мастер-класс (6+) от столярной мастерской "Столярник". Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут изделия, которые участники заберут с собой. Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 15.00 начнется пешеходная экскурсия "Деревянная округа" (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник "Заварки" Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города. Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 16.00 в "Заварке" состоится общественная встреча "Дом, милый дом… и этнография" (12+).
Музей-галерея "Заварка" продолжает исследовать тему дома и раскрывать ее с разных сторон. Что скрывает слово "дом" за своей привычной краткостью? Как доходные дома меняли облик городов и обеспечивали жильем тысячи людей? Почему коммуналка была испытанием на прочность? Как домики героев мультфильма "Смешарики" (0+) отражают их личность? Участники встречи попробуют найти ответы на эти вопросы вместе со студентами Самарского государственного института культуры.
Егор Колбанов (3 курс, направление "Культурология, музеология и арт-проектирование") расскажет об этимологии слова "дом" от древних корней до наших дней.
Юля Абызова (4 курс, направление "Культурология, музеология и арт-проектирование") объяснит, как доходные дома изменили архитектуру городов и стали двигателем массового заселения. Мая Прокофьева (4 курс, направление "Социально культурная деятельность", профиль "Проектирование в сфере культуры и туризма") поговорит о коммунальном жилье как о социальном эксперименте. Виктория Мелекесцева (3 курс, направление "Культурология, музеология и арт-проектирование") завершит вечер легким рассказом о "Ромашковой долине" — почему Бараш имеет шотландские корни, а Кар-Карыч интеллигент старой закалки. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В воскресенье, 26 апреля, в 17.00 в "Заварке" пройдет лекция "Почему мы такие разные? Введение в кросс-культурную психологию" (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Анастасия Волынкина.
Почему одни говорят прямо, а другие ходят вокруг да около? Почему для одних время — деньги, а для других — понятие растяжимое? Почему одни хотят быть в центре внимания, а другим важно не выделяться? Ответы на эти вопросы не всегда кроются в индивидуальных особенностях. Часто они связаны с культурой, в которой человек рос и формировался.
На лекции посетители узнают, как культура влияет на то, кем мы являемся. Вместе с Анастасией Волынкиной гости разберут культурные факторы, формирующие нас, классические модели, с помощью которых исследователи сравнивают культуры между собой, а также погрузятся в теорию кросс-культурной психологии и ее проявления в повседневной жизни. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
