Сотрудник клининга вынес из чужой квартиры телевизор

В феврале в полицию Самары обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что из квартиры, которую она сдавала в аренду, похитили телевизор за 7 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина пояснила, что пользовалась услугами клининговых компаний для уборки квартиры перед сдачей в аренду.

Полиция установила тех, кто приходил убираться и задержала подозреваемого — 36-летнего самарца, ранее судимого за грабеж, кражу и мошенничества. По месту его проживания был обнаружен и похищенный телевизор. Злоумышленник пояснил, что после завершения уборки похитил телевизор и на такси доставил к себе домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время уголовное дело расследовано и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество возвращено законной владелице.