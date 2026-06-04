За подпольное изготовление алкоголя в Самаре будут судить женщину

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Самары. Ее обвинили в производстве спиртосодержащей продукции без лицензии (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).
Как считают в надзорном ведомстве, подпольный бизнес женщина организовала в период с января по ноябрь 2024 года. Лицензии у нее не было, но бизнес-леди закупала оптовые партии этилового спирта и изготавливала спиртосодержащую продукцию.
Товар она хранила в гараже на участке у своей матери в Красном Яру, а потом отвозила до места продажи на своем автомобиле.
"Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 6,1 тыс. литров изготовленного алкоголя общей стоимостью свыше 284 тыс. рублей. На автомобили марок Toyota Land Cruiser Prado 120 и Peugeot Partner, принадлежащие обвиняемой, наложен арест", — рассказали в прокуратуре Самарской области.
В ближайшее время уголовное дело начнет рассматривать суд Советского района Самары. Напомним, в Самарской области уже было крупное ЧП, связанное с незаконным производством алкоголя: из-за отравления напитком "Мистер Сидр" отравились более 100 человек.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках