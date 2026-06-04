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Преступления Происшествия

За подпольное изготовление алкоголя в Самаре будут судить женщину

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Самары. Ее обвинили в производстве спиртосодержащей продукции без лицензии (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).

Фото: Ксения Штефан

Как считают в надзорном ведомстве, подпольный бизнес женщина организовала в период с января по ноябрь 2024 года. Лицензии у нее не было, но бизнес-леди закупала оптовые партии этилового спирта и изготавливала спиртосодержащую продукцию.

Товар она хранила в гараже на участке у своей матери в Красном Яру, а потом отвозила до места продажи на своем автомобиле.

"Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 6,1 тыс. литров изготовленного алкоголя общей стоимостью свыше 284 тыс. рублей. На автомобили марок Toyota Land Cruiser Prado 120 и Peugeot Partner, принадлежащие обвиняемой, наложен арест", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

В ближайшее время уголовное дело начнет рассматривать суд Советского района Самары. Напомним, в Самарской области уже было крупное ЧП, связанное с незаконным производством алкоголя: из-за отравления напитком "Мистер Сидр" отравились более 100 человек.

Гид потребителя

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