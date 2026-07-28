Самарская пенсионерка лишилась 400 тыс. рублей по вине мошенников

В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества с использованием мессенджера, передает ГУ МВД по региону. Потерпевшей стала 61-летняя местная жительница, которая лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов.
В одной из соцсетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой. Та сообщила, что проходит проверка по факту экстремистской деятельности и позже с ней свяжется "сотрудник безопасности". На следующий день женщине позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности. Он убедил пенсионера, что для защиты от мошенников необходимо снять деньги со вклада и перевести их на "безопасный счёт". Доверчивая женщина сняла с депозита 400 тысяч рублей и по указанию злоумышленника направилась к банкомату. Там она ввела полученный от "безопасника" пароль и перевела все деньги на неизвестный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках