Самарская пенсионерка лишилась 400 тыс. рублей по вине мошенников

В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества с использованием мессенджера, передает ГУ МВД по региону. Потерпевшей стала 61-летняя местная жительница, которая лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов.

В одной из соцсетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой. Та сообщила, что проходит проверка по факту экстремистской деятельности и позже с ней свяжется "сотрудник безопасности". На следующий день женщине позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности. Он убедил пенсионера, что для защиты от мошенников необходимо снять деньги со вклада и перевести их на "безопасный счёт". Доверчивая женщина сняла с депозита 400 тысяч рублей и по указанию злоумышленника направилась к банкомату. Там она ввела полученный от "безопасника" пароль и перевела все деньги на неизвестный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.