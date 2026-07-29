Приговор строителям поселка "Удачный" облсуд оставил в силе

Коммерсанты собрали деньги с покупателей, но вместо строительства коттеджного поселка покупали себе дорогие машины и заграничные путевки. На скамье подсудимых оказались Максим Бондаренко, Алексей Спасов и Александр Ружанский

Напомним, 2014 г. группа коммерсантов собралась строить в Ставропольском районе Самарской области коттеджный поселок. В СМИ даже начали рекламировать дома с участками в пять соток на землях бывшего колхоза им. Карла Маркса, в районе нынешнего Узюкова. Как следует из свидетельских показаний в суде, активная рекламная кампания шла на нескольких радиостанциях Тольятти, за ее проведение отвечал некий Парваткин, имеющий отношение к одной из типографий Тольятти. Цены обещали ниже рыночных, по необходимости предлагалась рассрочка. Это вызвало интерес нескольких десятков покупателей.

Предполагалось, что дальше с покупателями заключали разные договоры, они вносили деньги в ООО "Проект". А фирма купила участки в районе Узюкова у "Фалкензо вентурес ЛТЛ" с Кипра. Но дальше "Проект" не расплатился по договору, и начались суды. Суды выиграла компания с Кипра и продала участки другой иностранной компании. В итоге обманутыми оказались порядка семи десятков человек.

Любопытно, что в судебных материалах указано: в период "строительства" коммерсанты купили в лизинг дорогостоящие иномарки: Volkswagen Touareg (на нем один из бизнесменов ездил с водителем), Range Rover Sport в очень дорогой комплектации, а также Peugeot 3008 для жены одного из застройщиков.

Кроме того, деньги тратились на заграничные отпуска семей, а также на иные, не связанные с реализацией проекта "Удачный" нужды.

Как рассказал в суде другой свидетель, занимавший на момент строительства должность начальника отдела архитектуры и градостроительства районной администрации, разрешение на строительство коттеджей не выдавалось.

Бондаренко, Спасова и Ружанского обвинили в мошенничестве. В итоге они получили от 8 лет до 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафами. Частично удовлетворены и гражданские иски о причинении вреда. Недавно облсуд рассмотрел жалобы адвокатов и оставил наказание в силе.