Жительница Самары планировала купить смартфон, но наткнулась на аферистов

Жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

27-летняя самарчанка заинтересовалась объявлением о продаже мобильного телефона за 78 500 рублей и связалась с продавцом через мессенджер. В ходе переговоров она перешла на указанный сайт и предоставила свои банковские реквизиты для оплаты.

После того, как деньги были перечислены, мошенник прекратил выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства: мобильный телефон покупательнице так и не был доставлен.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.