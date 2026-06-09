Жительница Самары планировала купить смартфон, но наткнулась на аферистов

Жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
27-летняя самарчанка заинтересовалась объявлением о продаже мобильного телефона за 78 500 рублей и связалась с продавцом через мессенджер. В ходе переговоров она перешла на указанный сайт и предоставила свои банковские реквизиты для оплаты.
После того, как деньги были перечислены, мошенник прекратил выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства: мобильный телефон покупательнице так и не был доставлен.
Осознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках