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Преступления Происшествия

Более 9 кг марихуаны изъяли у жителя Самарской области

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи самарской транспортной полиции направили в суд дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщает надзорное ведомство.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

Обвиняемым по делу проходит 38-летний неработающий житель Похвистневского района Самарской области.

В феврале 2026 г. сотрудники уголовного розыска в пригородном электропоезде на участке между станциями Похвистнево и Подбельская заметили неадекватное поведение мужчины. При досмотре у него нашли 14 г марихуаны.

При обыске его дома и надворных построек с помощью служебной собаки нашли еще 9 кустов конопли и более 9 кг марихуаны.

"В ходе обыска в жилище указанного гражданина были обнаружены и изъяты 9 кустов конопли, находящиеся в разных емкостях: две пластиковые и одна стеклянная банки объемом три литра каждая, три стеклянные банки объемом 0,5 литра, три стеклянные банки объемом 350 миллилитров, один металлический контейнер и один зип-пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения", — уточнили правоохранители.

По данным следствия, мужчина сам выращивал коноплю, а часть наркотика изготовил из дикорастущих растений. Все изъятое предназначалось для личного потребления, без цели сбыта.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

Согласно заключению эксперта ЭКЦ Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, изъятое относится к крупному размеру.

Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Гид потребителя

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