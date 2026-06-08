Более 9 кг марихуаны изъяли у жителя Самарской области

Следователи самарской транспортной полиции направили в суд дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщает надзорное ведомство.
Обвиняемым по делу проходит 38-летний неработающий житель Похвистневского района Самарской области.
В феврале 2026 г. сотрудники уголовного розыска в пригородном электропоезде на участке между станциями Похвистнево и Подбельская заметили неадекватное поведение мужчины. При досмотре у него нашли 14 г марихуаны.
При обыске его дома и надворных построек с помощью служебной собаки нашли еще 9 кустов конопли и более 9 кг марихуаны.
"В ходе обыска в жилище указанного гражданина были обнаружены и изъяты 9 кустов конопли, находящиеся в разных емкостях: две пластиковые и одна стеклянная банки объемом три литра каждая, три стеклянные банки объемом 0,5 литра, три стеклянные банки объемом 350 миллилитров, один металлический контейнер и один зип-пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения", — уточнили правоохранители.
По данным следствия, мужчина сам выращивал коноплю, а часть наркотика изготовил из дикорастущих растений. Все изъятое предназначалось для личного потребления, без цели сбыта.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, изъятое относится к крупному размеру.
Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках