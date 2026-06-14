Уроженка Киргизии прописала в своей квартире в Тольятти 43 мигранта

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвержден обвинительный акт в отношении ранее несудимой 41-летней уроженки г. Узген Ошской области Республики Киргизия. Женщина обвиняется в совершении 28 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории Российской Федерации).
В период с 11 января 2025 г. по 6 февраля 2026 г. обвиняемая передавала сотрудникам отдела по вопросам миграции заполненные ею документы о прибытии иностранных граждан, осознавая, что проживать по месту регистрации в ее квартире на бульваре 50 Октября они не будут.
Всего тольяттинка подала 43 заявления для регистрации и незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, получив от них вознаграждение в общей сумме 21,5 тыс. рублей.
Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме, пояснив, что к ней обращались люди, которым она хотела помочь с регистрацией, сразу предупреждала их о том, что жить в ее квартире они не будут. Где они реально проживали на территории России, обвиняемой не известно.
Уголовное дело направлено в суд.
Иностранные граждане, незаконно зарегистрированные по месту регистрации обвиняемых, сняты с регистрационного учета.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках