Уроженка Киргизии прописала в своей квартире в Тольятти 43 мигранта

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвержден обвинительный акт в отношении ранее несудимой 41-летней уроженки г. Узген Ошской области Республики Киргизия. Женщина обвиняется в совершении 28 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории Российской Федерации).

В период с 11 января 2025 г. по 6 февраля 2026 г. обвиняемая передавала сотрудникам отдела по вопросам миграции заполненные ею документы о прибытии иностранных граждан, осознавая, что проживать по месту регистрации в ее квартире на бульваре 50 Октября они не будут.

Всего тольяттинка подала 43 заявления для регистрации и незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, получив от них вознаграждение в общей сумме 21,5 тыс. рублей.

Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме, пояснив, что к ней обращались люди, которым она хотела помочь с регистрацией, сразу предупреждала их о том, что жить в ее квартире они не будут. Где они реально проживали на территории России, обвиняемой не известно.

Уголовное дело направлено в суд.

Иностранные граждане, незаконно зарегистрированные по месту регистрации обвиняемых, сняты с регистрационного учета.