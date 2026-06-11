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Преступления Происшествия

Житель Тольятти попал в колонию за разбой с оружием и нападение на полицейских

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводским районным судом Тольятти Самарской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в "применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" и "разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Установлено, что 23 ноября 2023 г. фигурант совместно с двумя соучастниками совершил нападение на потерпевшего на лестничной площадке дома по ул. Тополиной в Тольятти.

Преступники нанесли потерпевшему множественные удары и применили удушающий прием. Подсудимый похитил рюкзак потерпевшего с денежными средствами в сумме 9 933 000 рублей. Когда потерпевший попытался догнать грабителей, один из них достал пистолет и угрозами заставил прекратить погоню. Затем соучастники покинули место преступления на автомобиле Lada Granta.

24 августа 2025 г. фигурант, находившийся в федеральном розыске, был обнаружен в Тольятти. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, нанес им телесные повреждения.

Несмотря на отрицание вины, суд признал гражданина виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима плюс штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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