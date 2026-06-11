Житель Тольятти попал в колонию за разбой с оружием и нападение на полицейских

Автозаводским районным судом Тольятти Самарской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в "применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" и "разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Установлено, что 23 ноября 2023 г. фигурант совместно с двумя соучастниками совершил нападение на потерпевшего на лестничной площадке дома по ул. Тополиной в Тольятти.
Преступники нанесли потерпевшему множественные удары и применили удушающий прием. Подсудимый похитил рюкзак потерпевшего с денежными средствами в сумме 9 933 000 рублей. Когда потерпевший попытался догнать грабителей, один из них достал пистолет и угрозами заставил прекратить погоню. Затем соучастники покинули место преступления на автомобиле Lada Granta.
24 августа 2025 г. фигурант, находившийся в федеральном розыске, был обнаружен в Тольятти. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, нанес им телесные повреждения.
Несмотря на отрицание вины, суд признал гражданина виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима плюс штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках