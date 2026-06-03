Самарец не нашел аргументов в споре со знакомым и убил его

Следственным отделом по Октябрьскому району города Самары СУ СК России по Самарской области задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 20 мая фигурант распивал спиртные напитки с приятелем в его квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов руками по голове оппонента, а затем покинул указанную квартиру. Потерпевший от полученных травм скончался.
В ходе предварительного расследования в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках