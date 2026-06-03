Самарец не нашел аргументов в споре со знакомым и убил его

Следственным отделом по Октябрьскому району города Самары СУ СК России по Самарской области задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 мая фигурант распивал спиртные напитки с приятелем в его квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов руками по голове оппонента, а затем покинул указанную квартиру. Потерпевший от полученных травм скончался.

В ходе предварительного расследования в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.