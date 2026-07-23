В Самаре временно ограничили движение по ул. Нагорной

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Вечером в четверг, 23 июля, на ул. Нагорной в Самаре временно ограничили движение транспорта для ремонта тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары