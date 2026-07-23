В Жигулевске специалисты кадрового центра "Работа России" помогли трудоустроиться ветерану СВО

Кадровый центр "Работа России" Самарской области большое внимание уделяет вопросу комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции.

Помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии оказывается и специалистами Кадрового центра "Работа России" г. о. Жигулевск. Осуществляется индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО.

Ветеран СВО из Жигулевска Юрий Игнатьев родился и вырос в поселке Севрюкаево Ставропольского района. Он отслужил срочную службу, в 2023 году отправился добровольцем защищать Родину, а затем заключил контракт. Получил ранение и вернулся домой в конце 2025 года.

В феврале нынешнего года Юрий обратился в Кадровый центр "Работа России", чтобы найти работу. Искал что-то по душе, сказал, что, нравится быть за рулем, совершать поездки. К сожалению, прохождение военной службы оставило свой след в его жизни — появились проблемы со здоровьем, не получится работать активно и по несколько часов стоять у станка или трудиться физически. Поэтому специалист Кадрового центра подбирал вакансии в соответствии с запросами гражданина и желанием работать в определенной сфере деятельности. В Жигулевской городской больнице была подходящая вакансия — водитель автомобиля. Место, квотируемое как раз для участников СВО.

"Радует отношение специалиста Кадрового центра — на каждом этапе мне подсказывал, помогал, звонил и поддерживал, я чувствовал эту заинтересованность и искреннее желание помочь", — рассказал Юрий Игнатьев.

С территориальным кадровым центром Жигулевская ЦГБ взаимодействует плотно, в том числе по трудоустройству участников СВО. По словам Юрия Игнатьева, он с радостью каждый день идет на работу, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи врачей и специалистов, успеть на вызов или просто отвезти медперсонал, и теперь это считает важным делом в своей жизни.

Задача Кадрового центра "Работа России" Самарской области — помочь вернуться нашим защитникам к мирной жизни и адаптироваться, чтобы и дальше чувствовать себя нужными, востребованными и показывать пример мужества будущему поколению. Узнать подробнее об услугах Кадрового центра можно по телефону контакт-центра — 8-800-302-15-44.