В Жигулевске специалисты кадрового центра "Работа России" помогли трудоустроиться ветерану СВО

Кадровый центр "Работа России" Самарской области большое внимание уделяет вопросу комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции.
Помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии оказывается и специалистами Кадрового центра "Работа России" г. о. Жигулевск. Осуществляется индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО.
Ветеран СВО из Жигулевска Юрий Игнатьев родился и вырос в поселке Севрюкаево Ставропольского района. Он отслужил срочную службу, в 2023 году отправился добровольцем защищать Родину, а затем заключил контракт. Получил ранение и вернулся домой в конце 2025 года.
В феврале нынешнего года Юрий обратился в Кадровый центр "Работа России", чтобы найти работу. Искал что-то по душе, сказал, что, нравится быть за рулем, совершать поездки. К сожалению, прохождение военной службы оставило свой след в его жизни — появились проблемы со здоровьем, не получится работать активно и по несколько часов стоять у станка или трудиться физически. Поэтому специалист Кадрового центра подбирал вакансии в соответствии с запросами гражданина и желанием работать в определенной сфере деятельности. В Жигулевской городской больнице была подходящая вакансия — водитель автомобиля. Место, квотируемое как раз для участников СВО.
"Радует отношение специалиста Кадрового центра — на каждом этапе мне подсказывал, помогал, звонил и поддерживал, я чувствовал эту заинтересованность и искреннее желание помочь", — рассказал Юрий Игнатьев.
С территориальным кадровым центром Жигулевская ЦГБ взаимодействует плотно, в том числе по трудоустройству участников СВО. По словам Юрия Игнатьева, он с радостью каждый день идет на работу, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи врачей и специалистов, успеть на вызов или просто отвезти медперсонал, и теперь это считает важным делом в своей жизни.
Задача Кадрового центра "Работа России" Самарской области — помочь вернуться нашим защитникам к мирной жизни и адаптироваться, чтобы и дальше чувствовать себя нужными, востребованными и показывать пример мужества будущему поколению. Узнать подробнее об услугах Кадрового центра можно по телефону контакт-центра — 8-800-302-15-44.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!