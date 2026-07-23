Росстат назвал цены на автомобильное топливо в Самарской области

За прошедшую неделю, по состоянию на 20 июля, в Самарской области динамика цен на автомобильное топливо оказалась минимальной, следует из данных Росстата.

Согласно статистике, средние расценки на бензин остаются на следующем уровне:

АИ‑92 — 76,72 руб. за литр;

АИ‑95 — 81,04 руб. за литр;

АИ‑98 и выше — 98,37 руб. за литр.

Средняя цена дизеля — 87,76 руб. за литр.

Топливный кризис в регионе разгорелся примерно в середине июня. Чтобы сдержать ситуацию, власти Самарской области установили лимиты на продажу горючего. Изначально ограничения планировали действовать две недели, но в начале июля министерство промышленности и торговли Самарской области приняло решение продлить их:

бензин — не более 40 литров в одни руки;

дизельное топливо — до 100 литров для легковых авто и до 300 литров — для грузовых.

Напомним, Вячеслав Федорищев поручил облправительству вместе с прокуратурой проработать меры по контролю за формированием цен на АЗС.

Также, в Самарской области возбуждены дела в отношении компаний, реализующих топливо по необоснованно высоким ценам.