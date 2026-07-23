Росстат назвал цены на автомобильное топливо в Самарской области

За прошедшую неделю, по состоянию на 20 июля, в Самарской области динамика цен на автомобильное топливо оказалась минимальной, следует из данных Росстата.
Согласно статистике, средние расценки на бензин остаются на следующем уровне:
- АИ‑92 — 76,72 руб. за литр;
- АИ‑95 — 81,04 руб. за литр;
- АИ‑98 и выше — 98,37 руб. за литр.
Средняя цена дизеля — 87,76 руб. за литр.
Топливный кризис в регионе разгорелся примерно в середине июня. Чтобы сдержать ситуацию, власти Самарской области установили лимиты на продажу горючего. Изначально ограничения планировали действовать две недели, но в начале июля министерство промышленности и торговли Самарской области приняло решение продлить их:
- бензин — не более 40 литров в одни руки;
- дизельное топливо — до 100 литров для легковых авто и до 300 литров — для грузовых.
Напомним, Вячеслав Федорищев поручил облправительству вместе с прокуратурой проработать меры по контролю за формированием цен на АЗС.
Также, в Самарской области возбуждены дела в отношении компаний, реализующих топливо по необоснованно высоким ценам.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!